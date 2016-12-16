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Предновогодние сельхозярмарки пройдут в Южно-Сахалинске

Предновогодние сельхозярмарки пройдут в Южно-Сахалинске

В связи с этим участок улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской 24 и 30 декабря с 9.00 до 15.00 будет закрыт для движения транспорта

Предновогодние сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Южно-Сахалинске в ближайшую субботу, 24 декабря,  а также 30  декабря.  Они расположатся на участке улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской и будут работать с 10.00 до 14.00, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Свою продукцию представят порядка двух десятков местных сельхозтоваропроизводителей и рыбоперерабатывающих предприятий. Жители и гости областного центра смогут приобрести рыбу, мясо, колбасы, полуфабрикаты, а также овощи в широком ассортименте по доступным ценам напрямую от производителя. К примеру, картофель - от 25 руб. за килограмм, морковь - от 30 руб., капусту - от 17 руб., свеклу - от 30 руб., мороженую горбушу - от 120 руб., кету - от 180 руб.

Кроме того, продолжает работать сельскохозяйственная ярмарка за магазином «Техник» по ул. Ленина, где можно купить продукцию с минимальной торговой наценкой. По пятницам ярмарка работает с 10.00 до 17.00, по субботам - с 9.00 до 15.00.

В связи с проведением уличной торговли участок улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской 24 и 30 декабря с 9.00 до 15.00 будет закрыт для движения транспорта. Кроме того, на указанном отрезке улицы с 20.00 23 декабря до 9.00 24 декабря и с 20.00 29 декабря до 9.00 30 декабря запрещена остановка транспортных средств. Администрация Южно-Сахалинска просит автолюбителей заранее планировать маршрут движения.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:50 +1
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