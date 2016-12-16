"Эковахта Сахалина" подвела итоги работы за год

В 2016 году региональная общественная организация "Экологическая вахта Сахалина" работала по 11 природоохранным направлениям, среди которых главное место занимает сохранение диких популяций тихоокеанских лососей, сокращение промысловой нагрузки на лососевые ресурсы, защита наиболее ценных природных заказников и нерестовых рек, а также общественный экологический контроль за нефтегазовыми проектами.



В 2016 году "Эковахте" удалось объединить рыбопромышленников Набильского залива и вместе с ними начать активную охрану от браконьеров как самого залива, так и впадающих в него рек в период лососевой путины. Это стало развитием антибраконьерской программы, которую организация второй год ведет совместно рыбаками соседнего к югу нерестового района – бассейнов рек Пильнги, Конги, Чамгу и Нампи, а также хорошим дополнением к программе охраны нерестилищ лососей в Смирныховском районе, уже более 10 лет выполняемой местной ассоциацией рыбопромышленников. Общая площадь нерестилищ лососей под охраной "Эковахты" и ее партнеров в путину-2016 составила 5,3 млн. квадратных метров – около 20% всего нерестового фонда Сахалина. Как результат – браконьерство в этом районе было сведено к минимуму, а заполнение нерестилищ горбушей значительно превысило аналогичные показатели для рек большей части Сахалина. Исключение составила река Набиль – здесь стадо горбуши настолько подорвано неконтролируемым браконьерством, что потребуется, как минимум, несколько лет напряженной работы для его восстановления.



Одним из практических результатов спутникового мониторинга прибрежного рыболовства стало продолжающееся сокращение нарушений на ставных неводах. Всего за 6 лет выполнения этой программы "Эковахта" добилась сокращения количества ставных неводов-нарушителей на 81%, общая длина незаконно установленных частей неводов при этом снизилась с 51,4 км до 9,4 км.



Среди достижений организации также существенная очистка важнейшей нерестовой реки Лангери в Смирныховском районе, которую на протяжении десятков лет загрязняла золотодобывающая артель старателей "Восток-2", а также сохранение в неприкосновенности заказника "Восточный" в Смирныховском районе, который организация опекает и защищает уже более 20 лет. В 2016 году постоянное полевое патрулирование территории заказника впервые велось совместно с инспекторами областного Министерства лесного и охотничьего хозяйства.



Под занавес года "Эковахте" вместе с охинскими экологическими активистами удалось предотвратить попытку ослабления режима важнейшего сахалинского заказника "Северный" и разрешения в нем масштабной хозяйственной деятельности – промышленного рыболовства, коммерческого туризма, строительства баз отдыха и использования тяжелой техники в водоохранной зоне моря.



Полный отчет о деятельности организации за 2016 год доступен на ее интернет-сайте



В сентябре 2015 года "Экологическая вахта Сахалина" была признана Минюстом "выполняющей функции иностранного агента", а в начале декабря 2015 года полностью отказалась от всего иностранного финансирования, вернула все полученные ранее средства зарубежным благотворителям (включая известного актера Леонардо ДиКаприо) и уже более года получает благотворительные пожертвования исключительно из российских источников. За этот период работу организации поддержали 8 российских юридических лиц (7 из них – сахалинские) и более 35 физических лиц, большинство из которых – сахалинцы. При этом "Эковахта" принципиально не получает средства от любых предприятий и организаций, деятельность которых вредит или угрожает природе, включая любые нефтегазовые компании.



Организация продолжает вести два судебных дела о снятии с нее статуса "иностранного агента", а несколько дней назад направила об этом в Минюст официальное заявление – согласно статье 32 Федерального закона "О НКО", организация должна быть исключена из реестра "иностранных агентов" в том случае, если она более года не получает иностранного финансирования.



"Эковахта Сахалина" благодарит своих добровольных помощников, волонтеров, экспертов и благотворителей – всех, без кого деятельность организации была бы невозможной.



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РОО "Экологическая вахта Сахалина" признана Минюстом НКО, выполняющей функции иностранного агента. "Эковахта" обязана размещать этот комментарий, исполняя требование существующего законодательства, но заявляет, что считает решение Минюста необоснованным и оспаривает его в суде.