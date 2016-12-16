Мать и дочь погибли в пожаре на проспекте Победы в Южно-Сахалинске

фото Младен Ириолов, видео предоставлено очевидцем

Две южносахалинки погибли в результате пожара на проспекте Победы в областном центре. Трагедия в частном доме произошла сегодня, 23 декабря в четвертом часу ночи.

К месту происшествия были направлены сразу несколько пожарных расчётов. К их приезду крыша жилой постройки уже была объята открытым пламенем. Одновременно с ликвидацией огня звено газодымозащиты пожарного караула проникло внутрь дома в поисках людей.

Как рассказала корреспонденту astv.ru следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК РФ по Сахалинской области Наталья Титова, при тушении пожара в одной из дальних комнат были обнаружены тела 57-летней матери и её 28-летней дочери. Уже установлено откуда начался пожар - это коридор на первом этаже, где стоял обогреватель.

На данный момент рассматривается несколько версий о причине возникновения огня. Среди них - короткое замыкание масляного радиатора или электропроводки. Сейчас проводится экспертиза.