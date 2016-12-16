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Мать и дочь погибли в пожаре на проспекте Победы в Южно-Сахалинске
фото Младен Ириолов, видео предоставлено очевидцем

Мать и дочь погибли в пожаре на проспекте Победы в Южно-Сахалинске

Горел жилой дом в частном секторе

Две южносахалинки погибли в результате пожара на проспекте Победы в областном центре. Трагедия  в частном доме произошла сегодня, 23 декабря в четвертом часу ночи.
 
К месту происшествия были направлены сразу несколько пожарных расчётов. К их приезду крыша жилой постройки уже была объята открытым пламенем. Одновременно с ликвидацией огня звено газодымозащиты пожарного караула проникло внутрь дома в поисках людей.
 
Как рассказала корреспонденту astv.ru следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК РФ по Сахалинской области Наталья Титова, при тушении пожара в одной из дальних комнат были обнаружены тела 57-летней матери и её 28-летней дочери. Уже установлено откуда начался пожар - это коридор на первом этаже, где стоял обогреватель. 
 
На данный момент рассматривается несколько версий о причине возникновения огня. Среди них - короткое замыкание масляного радиатора или электропроводки. Сейчас проводится экспертиза.
 
  
 
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мчс
Автор: Младен Ириолов, сегодня, в 14:46 +1
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Комментарии
багз-банни
Написано сегодня, в 15:04
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+6
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 15:57 Отредактированно сегодня, в 15:57
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+5
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 15:13
Соболезную родным и близким
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+7
VULKAN
Написано сегодня, в 15:21
Соболезнования родным и близким
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+7
Masenkaya
Написано сегодня, в 15:30
соболезнования
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+5
max7676
Написано сегодня, в 15:40
Соболезнования родным и близким.
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+5
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 15:44
кошмар... нахрена оставлять на ночь включённым обогреватель
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+1
Online
Н_а_т_к_а. Online
Написано сегодня, в 15:52
Жутко...понятно, что дома холодно, но в таких домах проводка оставляет желать лучшего и оставлять выключенным обогреватель просто нельзя....
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0
Online
NadejdaAnisimova Online
Написано сегодня, в 18:57
Н_а_т_к_а., В каких таких домах???Вы знаете именно этот дом???Дом был в идеальном состоянии...Поэтому попридержите свое мнение и доводы за зубами!!!!
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+3
Alina80
Написано сегодня, в 16:07
Плачу

Анечка, т.Таня! Господи!!!! Горе!!!!!
Держитесь мои любимые!!!
Настёна,д.Толя, Алёнушка! Сил вам пережить !!!!
какая боль.....
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+10
Nato4ka
Написано сегодня, в 16:25
Какое горе людям...
Мои искренние соболезнования родным погибших.
Ответить
+5
vladsakh
Написано сегодня, в 16:32
Соболезнования.
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+3
Добрый человек
Написано сегодня, в 17:58
я чудом спасся 10 лет назад..
Люди,берегите себя...
Соболезнования родным...страшно это всё...слов нет...
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+4
Online
Crysis Online
Написано сегодня, в 18:04
вот блин и погрелись
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0
nfyz
Написано сегодня, в 18:09
Перестаньте писать всякую ерунду. Никто, ничего еще не знает. У людей ГОРЕ. будьте милосердны. Я знаю эту семью очень давно. НЕТ СЛОВ
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+4
natalka
Написано сегодня, в 18:32
nfyz, а кто пишет ерунду?ни одного плохого слова никто не написал.
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0
Annamaliya
Написано сегодня, в 19:05
Господи какой кошмар
...ужасно...искренние соболезнования родным и близким
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+3
Online
DashaA Online
Написано сегодня, в 19:06
Как страшно...не описать словами((( сердце болит за людей((( родным - глубочайшие соболезнования!
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+3
alex8665
Написано сегодня, в 19:11
соболезнования родным и близким
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+1
Online
091966 Online
Написано сегодня, в 20:46
?????? Глубочайшие соболезнования родным и близким .
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0
Online
Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 20:46 Отредактированно сегодня, в 20:47
Какой ужас... Нет слов... Пусть будет земля пухом... Соболезнования родным и близким...
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