фото Младен Ириолов, видео предоставлено очевидцем
Мать и дочь погибли в пожаре на проспекте Победы в Южно-Сахалинске
Горел жилой дом в частном секторе
Две южносахалинки погибли в результате пожара на проспекте Победы в областном центре. Трагедия в частном доме произошла сегодня, 23 декабря в четвертом часу ночи.
К месту происшествия были направлены сразу несколько пожарных расчётов. К их приезду крыша жилой постройки уже была объята открытым пламенем. Одновременно с ликвидацией огня звено газодымозащиты пожарного караула проникло внутрь дома в поисках людей.
Как рассказала корреспонденту astv.ru следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК РФ по Сахалинской области Наталья Титова, при тушении пожара в одной из дальних комнат были обнаружены тела 57-летней матери и её 28-летней дочери. Уже установлено откуда начался пожар - это коридор на первом этаже, где стоял обогреватель.
На данный момент рассматривается несколько версий о причине возникновения огня. Среди них - короткое замыкание масляного радиатора или электропроводки. Сейчас проводится экспертиза.
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Анечка, т.Таня! Господи!!!! Горе!!!!!
Держитесь мои любимые!!!
Настёна,д.Толя, Алёнушка! Сил вам пережить !!!! какая боль.....
Мои искренние соболезнования родным погибших.
Люди,берегите себя...
Соболезнования родным...страшно это всё...слов нет...