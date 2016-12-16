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Около тысячи бутылок с "Трояром" и "Пушистиком" изъяты из оборота на Сахалине
фото УМВД России по Сахалинской области

Около тысячи бутылок с "Трояром" и "Пушистиком" изъяты из оборота на Сахалине

Хозяев торговых точек привлекут к ответственности

21 декабря в рамках профилактического мероприятия «Алкоголь» сотрудниками ООПАЗ совместно с УЭБиПК УМВД России по Сахалинской области выявлен факт незаконной реализации спиртосодержащей продукции.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, в одном из продуктовых магазинов по проспекту Мира в Южно-Сахалинске осуществлялась продажа спиртосодержащих средств. При этом соответствующие документы, подтверждающие легальность данного продукта в данной коммерческой точке, отсутствовали.

В результате проведенного мероприятия полицейскими было изъято из незаконного оборота 797 бутылок спиртовой продукции различного наименования.

Сотрудники и владельцы магазина будут привлечены к административной ответственности.

Также незаконно торговали "Трояром" в магазине села Кировского в Тымовском районе. По результатам операции в качестве вещественного доказательства полицейские изъяли около 130 флаконов  жидкости объемом 250 мл.

По данному факту принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ.

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Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:18 +4
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Комментарии
TROL
Написано сегодня, в 14:32 Отредактированно сегодня, в 14:34
неужели...
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+9
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 15:50
TROL, Вот это убийца Россий.
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+1
Коля С.
Написано сегодня, в 14:33
ням-ням "Пушистик"!
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+3
jkmu
Написано сегодня, в 14:38
я считаю, что виноваты только сами потребители этого пойла...
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+10
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 14:40
Давно пора. Вобще надо переходить на самогон собственного производства! Даешь самогонный аппарат в каждую семью!!
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+7
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 14:43 Отредактированно сегодня, в 14:55
Сколько лет обсаженные пушистиком занимались самовыпилом и никому дела не было. Кто должен был заниматься этой проблемой? Почему раньше никому дела не было? За прошедшие годы вся эта бодяга выпилила в сумме не одну сотню людей и всем было плевать. Ликвидаторы последствий. Никакой системной работы по борьбе с этим злом никогда не велось.
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+5
багз-банни
Написано сегодня, в 14:57
Сергей Маслаков, не случись такое массовое отравление в Иркутске,со столькими жертвами сразу и всё было бы тихо по прежнему!
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+11
Кузовков Владимир
Написано сегодня, в 15:16
Сергей Маслаков, у нас в стране ничего не меняется. Каждый раз когда грянет гром, начинают постфактум какие-то карательные меры проводить. Только ради отчета перед начальством. И всем плевать, что от этого пойла тысячи уже умерли по всей стране и пострадали до событий в Иркутске и еще больше умрут потом, когда улягутся бдения чинушей и трояр с прочей отравой вновь поступят на прилавки.
Ведь куда проще провести очередной карательный рейд после какого-то происшествия, чем бороться с причиной происходящей деградации многих россиян.
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+7
Online
Escobar99 Online
Написано сегодня, в 15:00
Я и не знал, что средство такое есть, трояр покупаю для спиртовой горелки.
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+3
Коля С.
Написано сегодня, в 17:03
Escobar99,
рекомендую,весчь
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0
Reader
Написано сегодня, в 15:01
ерунда, жидкость для очистки стекол, на продажу никакая лицензия не нужна, это не алкоголь. Напрягать нужно производителей, чтобы использовали денатурат строго.
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+5
Kollekcioner
Написано сегодня, в 15:40
Россия - государство, в котором всё делается через Ж*ОПУ!
- Давайте будем проверять предприятия на наличие противопожарных систем и огнетушителей, как это делает "загнивающий запад" и всеми ненавистный "пиндостан" уже почти как век?! Да зачем? Лучше подождём когда в "Хромой лошади" угорят заживо несколько десятков людей!!!
- А давайте тогда будем проверять морские суда и капитанов на наличие необходимой документации и делать техосмотр судов? Да на хера!? Подождём когда дети с их родителями утонут во время отпуска!!!
- А может быть будем проверять и брать квалифицированных водитель, что бы они наших детей на рейсовых автобусах возили!? ВЫ что, гоните? Всё и так сойдёт!!!
- Ну алкоголь то мы уж точно проконтролируем, что бы суррогата не было, всё таки как ни как большинство магазинов с пойлом чинушам и депутатам принадлежит?! Неееееееее! Мы подождём, пока 60 человек не умрёт мучительной смертью от острого отравления!

П.С. В этом году Украина уж точно замёрзнет без Российского газа, запад и амерекосы загниют, а Путин - Бог!
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+7
rebra_na_trawe
Написано сегодня, в 16:30
Kollekcioner, вот-вот
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0
Руслан405
Написано сегодня, в 15:47
Я осознал великую истину: мы заслуживаем того, как сейчас живем. Мы заслуживаем потресканного асфальта, фонарей без ламп, грязных улиц, вонючих рек, преступного правительства, нищенских зарплат и пенсий. Нам самим плевать на себя, так почему бы правительству не плевать на нас? Мы сами себя не уважаем — кто будет нас уважать в ответ? Это не правительство мусорит на улицах и громит детские площадки. Это не президент ворует лампочки и провода. Православные, мы сами себе создали ад, и нам в нём жить. Меняйтесь сами, тогда требуйте другого отношения к вам.
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+5
Rolex
Написано сегодня, в 15:49
ну всё...в Кировском Новый Год точно коту под хвост теперь....
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+2
babaj
Написано сегодня, в 16:15
В поселке Первомайское со сталинских времен гнали,пили и продавали самогонку.Троярами не развращены.Мордва-народ независимый.)))
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+2
vladsakh
Написано сегодня, в 16:31
Хорошая новость. Кому то на эти выходные жизнь спасли.
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0
Nata79
Написано сегодня, в 16:43
Что там алкаши пили во времена сухого закона?Синявку,клей пва
Они ещё те " выдумщики" в нехитром пойле.А то,что решили убрать пушистик и трояр молодцы.Неизвестно что окажется в этих бутылях в следующий раз ...этанол или метанол
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+1
Online
Crysis Online
Написано сегодня, в 17:53
"трояр" и "пушистик" друзья алкашей, без них новый год не в радость совсем
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+1
Tatyana
Написано сегодня, в 18:15
Много лет использую трояр в быту, и давайте теперь все изымать из продажи, утырки все равно найдут что сожрать.
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+1
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