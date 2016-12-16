Около тысячи бутылок с "Трояром" и "Пушистиком" изъяты из оборота на Сахалине

фото УМВД России по Сахалинской области

21 декабря в рамках профилактического мероприятия «Алкоголь» сотрудниками ООПАЗ совместно с УЭБиПК УМВД России по Сахалинской области выявлен факт незаконной реализации спиртосодержащей продукции.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, в одном из продуктовых магазинов по проспекту Мира в Южно-Сахалинске осуществлялась продажа спиртосодержащих средств. При этом соответствующие документы, подтверждающие легальность данного продукта в данной коммерческой точке, отсутствовали.

В результате проведенного мероприятия полицейскими было изъято из незаконного оборота 797 бутылок спиртовой продукции различного наименования.

Сотрудники и владельцы магазина будут привлечены к административной ответственности.

Также незаконно торговали "Трояром" в магазине села Кировского в Тымовском районе. По результатам операции в качестве вещественного доказательства полицейские изъяли около 130 флаконов жидкости объемом 250 мл.

По данному факту принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ.