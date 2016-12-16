Около тысячи бутылок с "Трояром" и "Пушистиком" изъяты из оборота на Сахалине
Хозяев торговых точек привлекут к ответственности
21 декабря в рамках профилактического мероприятия «Алкоголь» сотрудниками ООПАЗ совместно с УЭБиПК УМВД России по Сахалинской области выявлен факт незаконной реализации спиртосодержащей продукции.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, в одном из продуктовых магазинов по проспекту Мира в Южно-Сахалинске осуществлялась продажа спиртосодержащих средств. При этом соответствующие документы, подтверждающие легальность данного продукта в данной коммерческой точке, отсутствовали.
В результате проведенного мероприятия полицейскими было изъято из незаконного оборота 797 бутылок спиртовой продукции различного наименования.
Сотрудники и владельцы магазина будут привлечены к административной ответственности.
Также незаконно торговали "Трояром" в магазине села Кировского в Тымовском районе. По результатам операции в качестве вещественного доказательства полицейские изъяли около 130 флаконов жидкости объемом 250 мл.
По данному факту принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ.
Ведь куда проще провести очередной карательный рейд после какого-то происшествия, чем бороться с причиной происходящей деградации многих россиян.
- Давайте будем проверять предприятия на наличие противопожарных систем и огнетушителей, как это делает "загнивающий запад" и всеми ненавистный "пиндостан" уже почти как век?! Да зачем? Лучше подождём когда в "Хромой лошади" угорят заживо несколько десятков людей!!!
- А давайте тогда будем проверять морские суда и капитанов на наличие необходимой документации и делать техосмотр судов? Да на хера!? Подождём когда дети с их родителями утонут во время отпуска!!!
- А может быть будем проверять и брать квалифицированных водитель, что бы они наших детей на рейсовых автобусах возили!? ВЫ что, гоните? Всё и так сойдёт!!!
- Ну алкоголь то мы уж точно проконтролируем, что бы суррогата не было, всё таки как ни как большинство магазинов с пойлом чинушам и депутатам принадлежит?! Неееееееее! Мы подождём, пока 60 человек не умрёт мучительной смертью от острого отравления!
П.С. В этом году Украина уж точно замёрзнет без Российского газа, запад и амерекосы загниют, а Путин - Бог!