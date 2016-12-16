Декабрь на Сахалине выдался аномально малоснежным
В начале рабочей недели через юг островов пройдет циклон, но в целом погода не изменится
Над районами Сахалинской области в декабре установились потоки, оттесняющие глубокие циклоны к югу. Воздушная масса, которая приходит с материка, отличается небольшим влагозапасом и низкими температурами.
Как сообщает Сахалинская гидрометеослужба, на многих станциях Сахалина высота снежного покрова в несколько раз ниже средних значений. В областном центре высота снега составляет 11 см, в то время как средняя высота снега 27 см. Таких низких значений не наблюдалось уже много лет.
В выходные дни на Сахалине погода ожидается преимущественно без осадков. Температура воздуха в северных и центральных районах ночью
На Курильских островах временами небольшой снег, сильный ветер; в воскресенье на юге прекращение осадков, ослабление ветра. Температура ночью
В начале недели погода существенно не изменится.
27, 28 декабря юг Сахалинской области окажется в зоне влияния северной периферии циклона, смещающегося через районы Японии. Ожидается небольшой, на крайнем юге Сахалина и на Курильских островах умеренный снег; порывистый ветер, на островах Курильской гряды ветер сильный. Ночные температуры повысятся на 5–8°.
После прохождения циклона до конца рабочей недели преимущественно без осадков. Ветры стихнут. Температура в северных и центральных районах Сахалина ночью
В областном центре в выходные дни преимущественно без осадков. Температура ночью
ПС, да, ладно, шучу я, шучу - понятно же))) Всех с Наступающим!)