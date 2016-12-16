Декабрь на Сахалине выдался аномально малоснежным

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Над районами Сахалинской области в декабре установились потоки, оттесняющие глубокие циклоны к югу. Воздушная масса, которая приходит с материка, отличается небольшим влагозапасом и низкими температурами.



Как сообщает Сахалинская гидрометеослужба, на многих станциях Сахалина высота снежного покрова в несколько раз ниже средних значений. В областном центре высота снега составляет 11 см, в то время как средняя высота снега 27 см. Таких низких значений не наблюдалось уже много лет.



В выходные дни на Сахалине погода ожидается преимущественно без осадков. Температура воздуха в северных и центральных районах ночью -16…-21°, в долинах -28…-33°, днем -10…-15°; в южных районах ночью -15…-20°, днем -4…-9°.



На Курильских островах временами небольшой снег, сильный ветер; в воскресенье на юге прекращение осадков, ослабление ветра. Температура ночью -3…-8°, днем 0…-5°.



В начале недели погода существенно не изменится.



27, 28 декабря юг Сахалинской области окажется в зоне влияния северной периферии циклона, смещающегося через районы Японии. Ожидается небольшой, на крайнем юге Сахалина и на Курильских островах умеренный снег; порывистый ветер, на островах Курильской гряды ветер сильный. Ночные температуры повысятся на 5–8°.



После прохождения циклона до конца рабочей недели преимущественно без осадков. Ветры стихнут. Температура в северных и центральных районах Сахалина ночью -18…-23°, в долинах до -37°, днем -11…-16°; в южных районах ночью -15…-20°, днем -2…-7°. На Курилах ночью -5…-10°, днем -1…-6°.



В областном центре в выходные дни преимущественно без осадков. Температура ночью -15…-17°, днем -5…-7°.