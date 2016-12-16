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Декабрь на Сахалине выдался аномально малоснежным
автор фото Елена Войтехович

Декабрь на Сахалине выдался аномально малоснежным

В начале рабочей недели через юг островов пройдет циклон, но в целом погода не изменится

Над районами Сахалинской области в декабре установились потоки, оттесняющие глубокие циклоны к югу. Воздушная масса, которая приходит с материка, отличается небольшим влагозапасом и низкими температурами. 

Как сообщает Сахалинская гидрометеослужба, на многих станциях Сахалина высота снежного покрова в несколько раз ниже средних значений. В областном центре высота снега составляет 11 см, в то время как средняя высота снега 27 см. Таких низких значений не наблюдалось уже много лет. 

В выходные дни на Сахалине погода ожидается преимущественно без осадков. Температура воздуха в северных и центральных районах ночью -16…-21°, в долинах -28…-33°, днем -10…-15°; в южных районах ночью -15…-20°, днем -4…-9°. 

На Курильских островах временами небольшой снег, сильный ветер; в воскресенье на юге прекращение осадков, ослабление ветра. Температура ночью -3…-8°, днем 0…-5°. 

В начале недели погода существенно не изменится. 

27, 28 декабря юг Сахалинской области окажется в зоне влияния северной периферии циклона, смещающегося через районы Японии. Ожидается небольшой, на крайнем юге Сахалина и на Курильских островах умеренный снег; порывистый ветер, на островах Курильской гряды ветер сильный. Ночные температуры повысятся на 5–8°. 

После прохождения циклона до конца рабочей недели преимущественно без осадков. Ветры стихнут. Температура в северных и центральных районах Сахалина ночью -18…-23°, в долинах до -37°, днем -11…-16°; в южных районах ночью -15…-20°, днем -2…-7°. На Курилах ночью -5…-10°, днем -1…-6°. 

В областном центре в выходные дни преимущественно без осадков. Температура ночью -15…-17°, днем -5…-7°.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:49 +1
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Комментарии
багз-банни
Написано сегодня, в 14:55
Снега!Снега!
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+3
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 15:55
багз-банни, Людей не поймешь. То снега много плохо. то мало плохо
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+2
багз-банни
Написано сегодня, в 17:08
Дедушка Мороз, шибко много не надо!Хочется праздничного новогоднего настроения!А без пушистого снега его нет!
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+1
Reader
Написано сегодня, в 14:56
где снег???
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+1
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 15:55
Reader, Соскучились
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+3
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 15:06
Это все из-за того, что все это предзимнее время разговоры были лишь о деньгах и Горном воздухе)))) а снега-то нет и не будет. Потратить миллиарды рублей на развитие снежного ТОРа в регионе, где не будет снега столько, сколько было 10-15 лет назад. А тем временем Global warming наступает, беспощадно меняя климат на Планеты и лучше не будет.
ПС, да, ладно, шучу я, шучу - понятно же))) Всех с Наступающим!)
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+1
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 15:52
А мне радует Декабрь как весна
А кто хочет снега пожалуйста на север острова там его очень много
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0
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 17:17
Дедушка Мороз, ни фига се весна! -12 днем, -20 ночью
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+3
babaj
Написано сегодня, в 15:56
Бывало. Начало декабря 03 года.Тропа ХоШиМина примерно на середине между Спартаком и Горным воздухом.На лыжах было катаца трудно.)))
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+1
Nato4ka
Написано сегодня, в 17:05
А вот на севере Сахалина снега аномально много выпало еще в ноябре.
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+1
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Хронос Online
Написано сегодня, в 17:24
Ещё все впереди... Успееца лопатой помахать.))))
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0
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Crysis Online
Написано сегодня, в 17:59
а я ещё в ноябре на работе всем говорил, когда в отпуск уходил, что снега не будет, пока я в отпуске, природа отдыхает вместе со мной, а отдыхать мне до апреля
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