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Мандариновые страшилки распространяют по соцсетям на Сахалине
Жителей островного региона пугают цитрусовыми с вирусом гриппа
По соцсетям на Сахалине разлетелось сообщение о мандаринах, от которых, якобы, умирают дети. Регион в аудиозаписи не указывается.
Мужской голос сообщает о том, что у его знакомых двухлетний ребенок заболел тяжелой формой гриппа, поев маленьких китайских мандаринов. В больнице они были сороковыми. Потом заболели и родители. Отделения в больницах переполнены.
Женский голос описывает симптомы мандаринового гриппа и утверждает, что реаниматолог подтвердил, что за месяц скончались 13 детей.
Вот эти сообщения:
Мандарины могут стать причиной желудочного гриппа - норовируса, если употреблять фрукты, предварительно не моя их.
Как сообщили astv.ru в региональном управлении Роспотребнадзора, на Сахалине на данный момент не зарегистрировано ни одного летального исхода от отравления цитрусовыми. Ежегодно в зимний период проводятся исследования цитрусовых, поступающих на территорию области.
"Зимой растет заболеваемость кишечными инфекциями среди тех, кто не моет фрукты с кожурой, например, мандарины, бананы, киви и тд, перед едой. Рекомендуем землякам тщательно моть любые овощи, фрукты, ягоды и зелень перед едой", - говорят в областном Роспотребнадзоре.
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Сейчас идиотов хватает. Веселятся наверно от этих записей
землякам тщательно моть любые овощи, фрукты, ягоды и зелень перед едой", - говорят в областном
мыть нужно
И еще. Вы арбуз моете перед тем как его разрезать?
Хотя...Кто знает эти мандаринки))
Моя однокурсница перед варкой яйца мыла...
У всех свои причуды гриППозные)))
Раньше мамы мыли рамы
Моющими средствами.
Нынче поглощаем штаммы
С фруктами из детства мы.
Мойте мамы и детишки
Всё, что в рот потянете !
Бегают по фруктам мышки-
Отрицать не станете ?
Припев:
Мандагрипп ! Мандагрипп !!
Страшный Мандагрипп !!!
Сахалинцев всех пугает
Жуткий Мандагрипп ! ))
Пишите продолжение, ребята и девчата )