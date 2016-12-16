Мандариновые страшилки распространяют по соцсетям на Сахалине

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По соцсетям на Сахалине разлетелось сообщение о мандаринах, от которых, якобы, умирают дети. Регион в аудиозаписи не указывается.

Мужской голос сообщает о том, что у его знакомых двухлетний ребенок заболел тяжелой формой гриппа, поев маленьких китайских мандаринов. В больнице они были сороковыми. Потом заболели и родители. Отделения в больницах переполнены.

Женский голос описывает симптомы мандаринового гриппа и утверждает, что реаниматолог подтвердил, что за месяц скончались 13 детей.

Вот эти сообщения:

Мандарины могут стать причиной желудочного гриппа - норовируса, если употреблять фрукты, предварительно не моя их.

Как сообщили astv.ru в региональном управлении Роспотребнадзора, на Сахалине на данный момент не зарегистрировано ни одного летального исхода от отравления цитрусовыми. Ежегодно в зимний период проводятся исследования цитрусовых, поступающих на территорию области.

"Зимой растет заболеваемость кишечными инфекциями среди тех, кто не моет фрукты с кожурой, например, мандарины, бананы, киви и тд, перед едой. Рекомендуем землякам тщательно моть любые овощи, фрукты, ягоды и зелень перед едой", - говорят в областном Роспотребнадзоре.