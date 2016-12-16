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Мандариновые страшилки распространяют по соцсетям на Сахалине
Fotovideoforum.ru

Мандариновые страшилки распространяют по соцсетям на Сахалине

Жителей островного региона пугают цитрусовыми с вирусом гриппа

По соцсетям на Сахалине разлетелось сообщение о мандаринах, от которых, якобы, умирают дети. Регион в аудиозаписи не указывается. 
 
Мужской голос сообщает о том, что у его знакомых двухлетний ребенок заболел тяжелой формой гриппа, поев маленьких китайских мандаринов. В больнице они были сороковыми. Потом заболели и родители. Отделения в больницах переполнены.
 
Женский голос описывает симптомы мандаринового гриппа и утверждает, что реаниматолог подтвердил, что за месяц скончались 13 детей. 
 
Вот эти сообщения: 
 

Мандарины могут стать причиной желудочного гриппа - норовируса, если употреблять фрукты, предварительно не моя их.
 
Как сообщили astv.ru  в региональном управлении Роспотребнадзора, на Сахалине на данный момент не зарегистрировано ни одного летального исхода от отравления цитрусовыми. Ежегодно в зимний период проводятся исследования цитрусовых, поступающих на территорию области. 
 
"Зимой растет заболеваемость кишечными инфекциями среди тех, кто не моет фрукты с кожурой, например, мандарины, бананы, киви и тд, перед едой. Рекомендуем землякам тщательно моть любые овощи, фрукты, ягоды и зелень перед едой", - говорят в областном Роспотребнадзоре. 
 
 
 
 
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 15:32 +6
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Комментарии
Masenkaya
Написано сегодня, в 15:35
вот людям заняться нечем... скучно...
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+10
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 16:19
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+7
VULKAN
Написано сегодня, в 16:47
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+1
Masenkaya
Написано сегодня, в 16:53
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+1
Николай Вихарев
Написано сегодня, в 15:43
Или гриппа?
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+6
Ярославчик
Написано сегодня, в 15:45
Не от большого ума они это делают.
Сейчас идиотов хватает. Веселятся наверно от этих записей
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+6
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 15:54 Отредактированно сегодня, в 15:54
Моть или мыть?))))
землякам тщательно моть любые овощи, фрукты, ягоды и зелень перед едой", - говорят в областном
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+3
ИринаХ
Написано сегодня, в 16:01
ostrovsakhalin,
моть мыть, моть не мыть
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+13
yur
Написано сегодня, в 16:09
ostrovsakhalin, А как мыть до очистки или после очистки мандарина. Уже съел около 10 кг и ничего.
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+8
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 17:09
yur, облизывать))))
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0
Еще 3 комментария
Кузовков Владимир
Написано сегодня, в 16:05
сейчас чуть мандаринкой не поперхнулся
всю жизнь ел их не мыл и ел а тут вон чего

мыть нужно
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+9
fifochka
Написано сегодня, в 16:09
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+1
yur
Написано сегодня, в 16:11
Я предлагаю так же ананасы мыть. Зачем вообще мыть, если фрукты закрыты шкуркой?
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+1
Nato4ka
Написано сегодня, в 16:39
yur, вы же грязную кожуру очищаете руками,которыми после отделяете дольки и кладете в рот. Это равносильно придя с улицы, не мыть руки.
И еще. Вы арбуз моете перед тем как его разрезать?
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+2
Online
Совершенно_летняя Online
Написано сегодня, в 17:52
yur, как так? Всегда моем все фрукты. Фиг знает как и в чём они ехали и какими руками их расфасовывали, взвешивали. Минимум действий, а уже спокойнее.
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0
Online
Poseidon Online
Написано сегодня, в 16:39
Мандагрипп ? Не, не слыхал
))
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+14
Online
Sade Online
Написано сегодня, в 17:14
Poseidon, Вы, видимо, тщательно мандагриппы моете)
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+5
Arcadyevvna
Написано сегодня, в 18:23
Poseidon, мандагрипп
упала!
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+2
Online
Sade Online
Написано сегодня, в 16:46
Предновогодняя шиза....
Хотя...Кто знает эти мандаринки))
Моя однокурсница перед варкой яйца мыла...
У всех свои причуды гриППозные)))
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+4
Online
Коля С. Online
Написано сегодня, в 17:45
Sade, а што не надо их мыть там же сальманулёз
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+1
Online
Sade Online
Написано сегодня, в 17:51
Коля С., а Вы яйца моете?)))
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+1
Online
Poseidon Online
Написано сегодня, в 19:17
Sade,
Раньше мамы мыли рамы
Моющими средствами.
Нынче поглощаем штаммы
С фруктами из детства мы.

Мойте мамы и детишки
Всё, что в рот потянете !
Бегают по фруктам мышки-
Отрицать не станете ?

Припев:
Мандагрипп ! Мандагрипп !!
Страшный Мандагрипп !!!
Сахалинцев всех пугает
Жуткий Мандагрипп !
))

Пишите продолжение, ребята и девчата
)
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+2
Еще 3 комментария
Masha1988
Написано сегодня, в 17:44
КАК это без мандарин на новый год. Не пойдёт
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0
Online
Совершенно_летняя Online
Написано сегодня, в 17:56
Мне недавно знакомая прислала ещё один фруктовый бред.
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 18:05
я злой и страшный мандарин!
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+1
Online
Crysis Online
Написано сегодня, в 18:09
короче я понял, надо почистить мандаринки, затем помыть руки и можно хавать мандары
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+1
Vladis
Написано сегодня, в 18:35
Бред
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0
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