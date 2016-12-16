Пассажиров из Холмска в Чехов будет возить "буханка"

19 декабря с.г. начал действовать автобусный маршрут № 178 Холмск - Чехов. Ранее объявленный конкурс на осуществление пассажироперевозок по этому направлению не состоялся в связи с отсутствием заявок, поэтому Холмская администрация заключила соглашение с МУП ЖКХ «Мастер» до конца текущего года. Об этом сообщает газета "Холмская панорама".

Как сообщил и.о. директора предприятия Сергей Карнаухов, автобус курсирует с понедельника по пятницу, совершая в день четыре рейса. Так, от железнодорожного вокзала в Чехове он отправляется в 8.00 и 14.00, а от морвокзала в Холмске - в 11.00 и 16.00. Расписание согласовано с Холмской администрацией, а в дальнейшем оно будет корректироваться с учетом мнения населения.

Доставляет пассажиров новый восьмиместный автобус УАЗ, прозванный в народе «буханкой». Полноприводное, повышенной проходимости авто вполне подходит для наших дорожных условий, особенно в районе Чеховского перевала. По словам водителя Александра Рожнова, в первый день работы он перевез 10 человек, и особых нареканий к транспортному средству не поступало, разве что сетовали на высокую подножку.

Поездка в одну сторону обходится пассажирам в 173 рубля, что соответствует тарифам, утвержденным постановлением пра-вительства Сахалинской области. Стоимость проезда выше, чем на железнодорожном транспорте и у частных перевозчиков, но для жителей выбор определяется не только ценой.

- Многие наши школьники ездят в Холмск на различные занятия, и, безусловно, доверить их перевозку частникам нельзя, - считает чеховчанка Анастасия Крылова. - Этот маршрут удобен, особенно для пожилых людей и детей. Например, моей дочери надо каждую неделю приезжать на сборы волонтеров. Занятия у них начинаются в 10 и заканчиваются в 14 часов, а до отправления поезда, который отходит в 18.00, приходится долго ждать. Теперь будет раньше возвращаться домой.