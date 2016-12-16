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Пассажиров из Холмска в Чехов будет возить "буханка"

Пассажиров из Холмска в Чехов будет возить "буханка"

Поездка в одну сторону по маршруту № 178 обойдется в 173 рубля

19 декабря с.г. начал действовать автобусный маршрут № 178 Холмск - Чехов. Ранее объявленный конкурс на осуществление пассажироперевозок по этому направлению не состоялся в связи с отсутствием заявок, поэтому Холмская администрация заключила соглашение с МУП ЖКХ «Мастер» до конца текущего года. Об этом сообщает газета "Холмская панорама".

Как сообщил и.о. директора предприятия Сергей Карнаухов, автобус курсирует с понедельника по пятницу, совершая в день четыре рейса. Так, от железнодорожного вокзала в Чехове он отправляется в 8.00 и 14.00, а от морвокзала в Холмске - в 11.00 и 16.00. Расписание согласовано с Холмской администрацией, а в дальнейшем оно будет корректироваться с учетом мнения населения.

Доставляет пассажиров новый восьмиместный автобус УАЗ, прозванный в народе «буханкой». Полноприводное, повышенной проходимости авто вполне подходит для наших дорожных условий, особенно в районе Чеховского перевала. По словам водителя Александра Рожнова, в первый день работы он перевез 10 человек, и особых нареканий к транспортному средству не поступало, разве что сетовали на высокую подножку.

Поездка в одну сторону обходится пассажирам в 173 рубля, что соответствует тарифам, утвержденным постановлением пра-вительства Сахалинской области. Стоимость проезда выше, чем на железнодорожном транспорте и у частных перевозчиков, но для жителей выбор определяется не только ценой.

- Многие наши школьники ездят в Холмск на различные занятия, и, безусловно, доверить их перевозку частникам нельзя, - считает чеховчанка Анастасия Крылова. - Этот маршрут удобен, особенно для пожилых людей и детей. Например, моей дочери надо каждую неделю приезжать на сборы волонтеров. Занятия у них начинаются в 10 и заканчиваются в 14 часов, а до отправления поезда, который отходит в 18.00, приходится долго ждать. Теперь будет раньше возвращаться домой.

вчера, в 14:09 +5
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Комментарии
924188
Написано вчера, в 14:11
через год эта буханка развалится.
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+3
PATRO
Написано вчера, в 14:26
Лет 7 назад в Ульяновсе были все такие маршрутки,при этом посадка и высадка пассажиров происходила и через боковую и через задние двери...
и не чё!
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+9
max7676
Написано вчера, в 14:35
PATRO, А что нормальный ход !
Сразу и полное проветривание салона .
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+3
Сергей Михалев
Написано вчера, в 14:31
шел 16 год 21 века в энергетической сверхдержаве ...
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+7
senchick
Написано вчера, в 16:02
Сергей Михалев, правильнее сказануть заканчивался 16-тый год и в предверии 17-го года учителям стали оплачивать дрова и был пущен Уазик с Холмска в Чехов
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+2
Сергей Михалев
Написано сегодня, в 00:23
senchick, спасибо, поправили ))
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0
КиР84
Написано вчера, в 14:34
Хоть так, а то только попутка или поезд
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0
Добрый человек
Написано вчера, в 14:42
короче ясно...никто дороги делать не собирается...30 лет прошло,пацаном ещё ездил по этой дороге,и ничего не изменилось...
Сахалин - самый развивающийся регион!
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+3
Berta
Написано вчера, в 15:38
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0
Eskobar88
Написано вчера, в 17:25
Добрый человек,
Нормальная там дорога, недавно с Ильинска возвращался через Томари-Холмск-Южный. Весной конечно жопа.
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+1
yogan
Написано вчера, в 16:07
Дожили, на дворе 21й век, а мы все людей на буханках по бездорожью.
Есть зато кому спасибо сказать.
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0
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^
Написано вчера, в 17:03
за первый день работы перевёз 10 человек..
туда 2 от туда 2 туда 3 от туда 3...
Да Чеховчане за такую сумму пешком лучше ходить будут..
Поезд 70р.
Маршрутки 120р.
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+1
Владимир К
Написано вчера, в 18:22
Как можно давать лицензию на пассажирские перевозки на буханке? Издеваются что ли? А что не в кузове КАМАЗа вместе с углем, дровами или щебнем?
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0
observer69
Написано вчера, в 19:34
Люди не идите у чинушь на поводу Вы сев в это авто автоматически превращаетесь в самоубийц.
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0
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