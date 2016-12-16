В Южно-Сахалинске открываются елочные базары

До конца недели начнут свою работу все 10 торговых точек в областном центре и одна в Луговом

В областном центре начали работу елочные базары. До конца недели начнут свою работу все 10 торговых точек в Южно-Сахалинске и одна в планировочном районе Луговое Обязательным условием при осуществлении торговли хвойными деревьями на землях муниципалитета является соблюдение единых требований к организации елочных базаров.

- На основании конкурса право продажи новогодних деревьев на территории городского округа получили 3 хозяйствующих субъекта: ООО «Сах-Лидер» и индивидуальные предприниматели Кан Кристина и Старченкова Ольга, которые будут осуществлять реализацию в 11 торговых точках, - рассказывает начальник отдела по работе с нестационарными объектами потребительского рынка и сельскохозяйственными производителями департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Николай Яковлев. - В настоящее время все предприниматели заготовили елки, завозят их в город и оформляют торговые места в соответствии с правилами.

Как сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, требования к организации елочных базаров на муниципальных землях едины для всех. Место продажи должно быть празднично оформлено, иметь вывеску, освещение и ограждение. А продавцы, осуществляющие реализацию елок, - одеты в новогодние костюмы. Обязательно наличие в торговой точке прейскуранта или ценников, средств пожаротушения, документов, подтверждающих прием денежных средств (мягкие чеки).

Елочные базары работают с 10.00 до 21.00. При наличии спроса продавцы готовы продлить время реализации. Купить главный символ новогоднего праздника горожане смогут от 1000 рублей. Цена на хвойные деревья зависит от места вырубки, высоты, пушистости и других качественных характеристик. Стоимость товара устанавливают сами продавцы.

Помимо муниципальных елочных базаров в областном центре работают и другие места реализации новогодних деревьев, размещенные на землях, принадлежащих торговым центрам.

Продажа новогодних елей в Южно-Сахалинске будет осуществляться до вечера 31 декабря.

Перечень нестационарных торговых объектов по продаже елей

на территории Южно-Сахалинска

· ул. Емельянова, с восточной стороны гимназии им. А.С. Пушкина - 2 торговых места;

· ул. Есенина, севернее дома № 44 - 2 торговых места;

· северо-восточнее пересечения пр. Мира и ул. Пограничная (в районе дома № 26 по ул. Пограничная);

· по западной стороне пр. Мира, северо-восточнее ТЦ «Рай» - 2 торговых места;

· северо-восточнее пересечения ул. Сахалинская и ул. Железнодорожная - 2 торговых места;

· ул. Тихоокеанская, в районе дома 17г;

· п/р Луговое, ул. Дружбы, 46-б.