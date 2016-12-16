Коллективы поронайских магазинов присвоили алкоголь на 1,5 млн рублей

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Поронайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти работников сети продовольственных магазинов Поронайска, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, суд установил, что на протяжении 2015 года подсудимые в составе организованной преступной группы регулярно похищали вверенные им материальные ценности, а именно – алкоголь. Это были сотрудники, занимающие разные должности.

Совместными действиями осужденных владелице сети причинен особо крупный материальный ущерб в размере более 1,5 млн. рублей, который в полном объеме до настоящего времени не возмещен.

Одновременно, две работницы сети также с использованием служебного положения в течение 2015 года неоднократно похищали табачные изделия (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

В судебном заседании подсудимые вину признали в полном объеме, в связи с чем уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства.

Суд, согласившись с доводами государственного обвинителя о виновности лиц, приговорил подсудимых к лишению свободы на сроки от 3 до 5 лет. С учетом положительных характеристик по месту жительства, семейного положения, частичного возмещения причиненного ущерба, виновные осуждены к отбытию наказания условно с испытательным сроком от 3 до 3,5 лет.

Приговор в законную силу не вступил.