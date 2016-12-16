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Коллективы поронайских магазинов присвоили алкоголь на 1,5 млн рублей
misanec.ru

Коллективы поронайских магазинов присвоили алкоголь на 1,5 млн рублей

Две участницы организованной преступной группировки крали и табачные изделия

Поронайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти работников сети продовольственных магазинов Поронайска, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, суд установил, что на протяжении 2015 года  подсудимые в составе организованной преступной группы регулярно похищали вверенные им материальные ценности, а именно – алкоголь. Это были сотрудники, занимающие разные должности.

Совместными действиями осужденных владелице сети причинен особо крупный материальный ущерб в размере более 1,5 млн. рублей, который в полном объеме до настоящего времени не возмещен.

Одновременно, две работницы сети также с использованием служебного положения в течение 2015 года неоднократно похищали табачные изделия (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

В судебном заседании подсудимые вину признали  в полном объеме, в связи с чем уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства.

Суд, согласившись с доводами государственного обвинителя о виновности лиц, приговорил  подсудимых к лишению свободы  на сроки от 3 до 5 лет. С учетом положительных характеристик по месту жительства, семейного положения, частичного возмещения причиненного ущерба, виновные осуждены к отбытию наказания условно с испытательным сроком от 3 до 3,5 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 14:02 +3
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Комментарии
vladsakh
Написано вчера, в 14:25
Интересно дефки пляшут.
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+5
Matso
Написано вчера, в 14:29
а что закуску не крали?)
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+1
VULKAN
Написано вчера, в 14:41
Matso, Её труднее реализовать и срок годности уже на грани...
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+4
Olga_23
Написано вчера, в 15:15
ОПГ, блин
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+3
katenok1183
Написано вчера, в 16:38
К корпоративу усиленно готовились))
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+1
yzazy1962
Написано вчера, в 18:40
Елки-палки,по всем районам АСТВ преподносит практически один позитив,как Поронайск,так дерьмо.
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