Список ВИЧ-инфицированных сахалинцев составляют медики

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Сахалинские специалисты принимают участие в формировании нового федерального регистра ВИЧ-инфицированных. Он поможет усилить контроль за оборотом лекарственных препаратов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Сахалинской области.

- Программа размещена на сервере министерства здравоохранения Российской Федерации. К ней получили допуск пока 15 специалистов сахалинского центра. На их компьютеры установлена система защиты сетевой передачи данных. В дальнейшем пополнением базы смогут заниматься и в районных центральных больницах, – рассказала главный врач ГБУЗ «Центр СПИД» Елена Ломакина.

Ранее сотрудники центра работали с другой учётной системой. В новом регистре расширен перечень вносимых персональных данных. К примеру, указаны результаты лабораторных исследований, подтверждающие диагноз пациента, сопутствующие заболевания. Это позволит делать более полный анализ ситуации по ряду направлений. Одно из основных – определение потребности в лекарственных препаратах.

- Данные вносятся в базу только с согласия пациента. Но если он откажется, то не сможет получать бесплатное лекарственное обеспечение, – подчеркнула Елена Ломакина. - На одного человека, нуждающегося в медицинских препаратах, сейчас в среднем выделяется от 7 до 12 тысяч рублей в месяц.

До конца января в региональном центре намерены внести в регистр всех пациентов, получающих лекарственные препараты. Ещё месяц понадобится, чтобы внести граждан, находящихся на диспансерном наблюдении. В общей сложности на учёте в ГБУЗ «Центр СПИД» - более тысячи человек.