Актеры из Ярославля представили корсаковцам премьеру «Дюймовочки»

Волшебную сказку по мотивам произведений Ганса Христиана Андерсена корсаковцам подарили актеры ярославского театра. В дни новогодних и рождественских праздников актеры театра «Екклезиаст» посетили портовый город. Маленьким зрителям они рассказали историю создания датским писателем его знаменитой «Дюймовочки», сообщает пресс-служба администрации Корсакова.

Увлекательную пьесу о создании «Дюймовочки» написала актриса ярославского театра Елена Хусаинова. Спектакль, насыщенный действием, вместил в себя захватывающие музыкальные номера и сцены с использованием кукол. Все роли, а их – около двух десятков, исполнили всего лишь два актера: сама Елена Хусаинова и Андрей Сырчин, тоже бывший выпускник Ярославского государственного театрального института.

На Сахалине ярославская труппа пробыла несколько дней, затем продолжила дальневосточный гастрольный тур на Камчатке.

Второй премьерный спектакль жителям округа представил народный театр культурно-досугового центра «Океан». Сказка «Чиполлино» от нового режиссёра учреждения, выпускника ГИТИСа, лауреата международных конкурсов Федора Порутчикова увлекла маленького зрителя приключениями бесстрашного и храброго мальчика-луковки.

Сказка Джанни Родари, написанная в середине двадцатого века, покорила многих своей искрометностью и добротой. Вечная борьба добра со злом здесь была представлена в легкой и веселой форме, понятной даже самому маленькому зрителю.

«Чиполлино» – это первая постановка народного театра, и все роли в ней, среди которых Графини Вишни, принц Лимон, Редиска, Земляничка и, конечно же, маленькая Фасоленка сыграны жителями портового города. Главную роль в постановке сыграла Полина Жолдошова. Стоит отметить, что попробовать свои силы в актерском мастерстве может каждый желающий. Народный театр культурно-досугового центра «Океан» ждет в свой коллектив всех творческих жителей Корсакова.