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Актеры из Ярославля представили корсаковцам премьеру «Дюймовочки»

Актеры из Ярославля представили корсаковцам премьеру «Дюймовочки»

Жители портового города также представили землякам дебютный спектакль - «Чиполлино»

Волшебную сказку по мотивам произведений Ганса Христиана Андерсена корсаковцам подарили актеры ярославского театра. В дни новогодних и рождественских праздников актеры театра «Екклезиаст» посетили портовый город. Маленьким зрителям они рассказали историю создания датским писателем его знаменитой «Дюймовочки», сообщает пресс-служба администрации Корсакова.

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Увлекательную пьесу о создании «Дюймовочки» написала актриса ярославского театра Елена Хусаинова. Спектакль, насыщенный действием, вместил в себя захватывающие музыкальные номера и сцены с использованием кукол. Все роли, а их – около двух десятков, исполнили всего лишь два актера: сама Елена Хусаинова и Андрей Сырчин, тоже бывший выпускник Ярославского государственного театрального института.

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На Сахалине ярославская труппа пробыла несколько дней, затем продолжила дальневосточный гастрольный тур на Камчатке. 

Второй премьерный спектакль жителям округа представил народный театр культурно-досугового центра «Океан». Сказка «Чиполлино» от нового режиссёра учреждения, выпускника ГИТИСа, лауреата международных конкурсов Федора Порутчикова увлекла маленького зрителя приключениями бесстрашного и храброго мальчика-луковки.

Сказка Джанни Родари, написанная в середине двадцатого века, покорила многих своей искрометностью и добротой. Вечная борьба добра со злом здесь была представлена в легкой и веселой форме, понятной даже самому маленькому зрителю.   

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«Чиполлино» – это первая постановка народного театра, и все роли в ней, среди которых Графини Вишни, принц Лимон, Редиска, Земляничка и, конечно же, маленькая Фасоленка сыграны жителями портового города. Главную роль в постановке сыграла Полина Жолдошова. Стоит отметить, что попробовать свои силы в актерском мастерстве может каждый желающий. Народный театр культурно-досугового центра «Океан» ждет в свой коллектив всех творческих жителей Корсакова.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:59 +1
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