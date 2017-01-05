Банк России ограничил начисление процентов по микрозаймам

С 1 января 2017 года вступило в силу трехкратное ограничение начисления процентов по договору потребительского микрозайма, заключенному с МФО начиная с этой даты. Об этом сообщает пресс-служба Сахалинского управления Центрального Банка РФ.

Теперь, если срок возврата задолженности не превышает одного года, то при займе в 5 000 рублей задолженность заемщика ни в какой момент времени не может превысить 20 000 рублей, включающие сумму основного долга и начисленные проценты. При этом данное ограничение не распространяется на неустойку (штрафы, пени), а также на платежи за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату.

Также вступило в силу ограничение, касающееся просроченной задолженности по краткосрочным (до одного года) потребительским микрозаймам: после возникновения просрочки МФО может начислять проценты только на оставшуюся непогашенной часть основного долга до достижения начисленных процентов двукратного размера оставшейся суммы. То есть при остатке задолженности по просроченному договору в размере 5000 рублей, сумма начисленных процентов не может превысить 10000 рублей. При этом МФО сможет вновь начать начисление процентов только после частичного погашения заемщиком займа и (или) уплаты причитающихся процентов. Неустойка (штрафы, пени) должна начисляться только на непогашенную заемщиком часть суммы основного долга.

Информацию об этих ограничениях каждая МФО обязана размещать на первой странице краткосрочного договора потребительского займа перед таблицей с индивидуальными условиями договора.