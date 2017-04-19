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В Тымовском районе под заготовку древесины передадут в аренду участок в 65 тысяч га. Кроме основной деятельности, связанной с заготовкой древесины, арендатор будет строить здесь лесохозяйственные дороги, дороги противопожарного назначения, заниматься восстановлением леса.

Вчера, 25 апреля в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской состоялся аукцион по продаже права на заключение договора аренды лесного участка в Тымовском районе в целях заготовки древесины. На аукцион был выставлен лесной участок в восточной части городского округа. Выигравший аукцион лесозаготовитель получит в аренду участок на 15 лет. После подписания договора аренды он будет вправе заготавливать здесь ликвидную древесину в объеме до 22 тысяч кубов ежегодно.

На участке преобладающей породой является ель аянская. Также в насаждениях присутствует пихта, береза, лиственница. В каком виде будет реализовываться заготовленная древесина, будет решать сам арендатор. К слову, в его собственности есть лесопильное оборудование.

Сейчас компания должна подписать и зарегистрировать договор, получить положительное заключение на проект освоения лесов. В проекте будут прописаны и лесовосстановительные мероприятия, которые арендатор обязуется выполнять ежегодно.

Источник: пресс-служба министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области