В центре Южно-Сахалинска вновь оцепление из-за бесхозного пакета

фото и видео очевидцев

Его обнаружили на перекрестке улиц Ленина и Сахалинской

Сегодня, 26 апреля во втором часу дня в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Ленина и Сахалинской обнаружен бесхозный пакет.

На место выехали все оперативные службы областного центра. Территорию оцепили.

14:25 Как оказалось, оцепление выставили из-за старого портфеля. По словам очевидцев, он находится там уже три дня, но кто-то посчитал его подозрительным только сегодня.

Ничего опасного кинологи с собакой в нем не обнаружили.

Напомним. Сегодня утром, примерно в 09:45, в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что во дворе дома №161 по улице Комсомольской обнаружен бесхозный мешок. Территория также была оцеплена. В мешке оказался строительный мусор.