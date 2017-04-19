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В центре Южно-Сахалинска вновь оцепление из-за бесхозного пакета
фото и видео очевидцев

В центре Южно-Сахалинска вновь оцепление из-за бесхозного пакета

Его обнаружили на перекрестке улиц Ленина и Сахалинской

Сегодня, 26 апреля во втором часу дня в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Ленина и Сахалинской обнаружен бесхозный пакет.

На место выехали все оперативные службы областного центра. Территорию оцепили. 

14:25 Как оказалось, оцепление выставили из-за старого портфеля. По словам очевидцев, он находится там уже три дня, но кто-то посчитал его подозрительным только сегодня.

Ничего опасного кинологи с собакой в нем не обнаружили.

Напомним. Сегодня утром, примерно в 09:45, в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что во дворе дома №161 по улице Комсомольской обнаружен бесхозный мешок. Территория также была оцеплена. В мешке оказался строительный мусор.

 

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В центре Южно-Сахалинска вновь оцепление из-за бесхозного пакета, Фото: 1
В центре Южно-Сахалинска вновь оцепление из-за бесхозного пакета, Фото: 2
В центре Южно-Сахалинска вновь оцепление из-за бесхозного пакета, Фото: 3
В центре Южно-Сахалинска вновь оцепление из-за бесхозного пакета, Фото: 4
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В центре Южно-Сахалинска вновь оцепление из-за бесхозного пакета
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:14 +2
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Комментарии
Nektos
Написано сегодня, в 14:21
ОПять??!
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+2
Online
El_Traho88 Online
Написано сегодня, в 14:24
Это, как в притче про пастуха и волков, который кричал "Волки, Волки" просто так, а когда волки действительно пришли, охотники подумали очередная шутка.
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+4
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 15:28
El_Traho88, эх, типун тебе на язык))
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0
trdsport65
Написано сегодня, в 14:47
там еще бесхозные доски, надо их проверить досконально, может в них тротил
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+1
Natali_
Написано сегодня, в 15:15
скоро из-за каждой кучки пыли будут оцеплять территории
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0
Online
MiSHGUN Online
Написано сегодня, в 16:04
Natali_, глядишь и город от мусора очистят )))
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0
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