Сахалинские депутаты предложили отменить срок давности для коррупционеров

Председатель Сахалинской областной Думы Владимир Ефремов выступил с докладом об усовершенствовании федерального законодательства о противодействии коррупции. Выступление произошло на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании, сообщает пресс-служба сахалинской думы.

Владимир Ефремов обратил внимание на то, что действующим законодательством не установлена ответственность депутатов за непринятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. Это противоречит принципу неотвратимости наказания, закрепленному в Федеральном законе "О противодействии коррупции". Кроме того, субъекты устанавливают различные основания для сообщения о возникновении у депутата личной заинтересованности.

Сахалинская областная Дума полагает, что необходимо законодательно закрепить общие для всех региональных депутатов основания сообщать о возникновении у них личной заинтересованности. для эффективного противодействия коррупции следует не применять срок давности к лицам, совершившим преступления коррупционной направленности, а в качестве дополнительной меры за совершение такого преступления установить пожизненный запрет занимать федеральные, региональные государственные должности, муниципальные должности.

Сахалинские депутаты считают необходимым внести соответствующие изменения в Федеральный закон "О противодействии коррупции", направленные на установление системного и единообразного регулирования вопросов предотвращения и урегулирования конфликта интересов, подчеркнул В. Ефремов.

Эти предложения ранее направлялись Сахалинской областной Думой в профильный комитет Совета Федерации, в профильную комиссию Совета законодателей, предлагались к рассмотрению Парламентской Ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье".

В. Ефремов предложил поручить Сахалинской областной Думе направить в Государственную Думу обращение "О развитии законодательства в сфере противодействия коррупции и заполнении пробелов в правовом регулировании" (о необходимости внесения изменений в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"), а также рекомендовать законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации поддержать это обращение Сахалинской областной Думы.