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Сахалинские каратисты отправились на первенство России в Сочи

Сахалинские каратисты отправились на первенство России в Сочи

Островной регион будут представлять 30 спортсменов из Южно-Курильска, Холмска и Южно-Сахалинска

Сахалинские каратисты отправились на первенство России по каратэ среди юношей и девушек 10-13 лет. Соревнования состоятся в Сочи с 28 апреля по 1 мая. Островной регион будут представлять 30 спортсменов из Южно-Курильска, Холмска и Южно-Сахалинска.

Путевку на первенство России завоевали ребята, показавшие лучшие результаты на первенстве ДВФО, проходившем во Владивостоке в феврале.

Среди сахалинцев 9 спортсменов будут выступать в двух видах соревновательной программы ката и кумитэ, также островной регион представит две команды для группового ката.

«Несмотря на то, что на этих соревнованиях собираются сильнейшие спортсмены со всей России, мы ставим максимальные задачи. В преддверии первенства была проделана большая работа по подготовке и адаптации ребят к  крупному турниру.  Воспитанники сахалинской школы каратэ показали хорошие результаты на отборочных стартах. Надеюсь, у них получится совладать с эмоциями и показать свое мастерство на татами» - отметил президент федерации каратэ Сахалинской области Леонид Ким.

Источник: СДЮШОР по восточным видам единоборств

Автор: Лиза Ре, вчера, в 16:48 +2
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Комментарии
atm
Написано вчера, в 17:44
Молодцы, у вас получится
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