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Глава МИД Японии пообещал бывшим жителям Курил продвигать организацию чартерных авиарейсов
News Front

Глава МИД Японии пообещал бывшим жителям Курил продвигать организацию чартерных авиарейсов

Они должны быть организованы таким образом, чтобы избежать необходимости проходить таможенные процедуры в РФ

Японский министр иностранных дел Фумио Кисида пообещал приложить усилия для того, чтобы решить вопрос организации чартерных авиарейсов между северной префектурой Хоккайдо и южными Курильскими островами. Как сообщило агентство Kyodo, соответствующую позицию он изложил на состоявшейся в городе Саппоро встрече с бывшими жителями этих территорий.

"Мы будем поступательно продвигать данный вопрос", - сказал Кисида, добавив, что японская сторона выступает за организацию авиарейсов таким образом, чтобы избежать необходимости проходить таможенные процедуры в РФ.

Как пишет ТАСС, вместе с тем отмечается, что бывшие жители пожаловались главе МИД на то, что не видят конкретного плана решения территориального вопроса в отношениях между двумя странами.

Россия и Япония много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора. Основным препятствием на этом пути является проблема принадлежности южных Курильских островов. После окончания Второй мировой войны все Курилы были включены в состав СССР, однако принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи оспаривается Японией. В 1956 году была подписана совместная декларация о прекращении состояния войны между СССР и Японией, но мирное соглашение до сих пор не заключено.

По итогам визита президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с премьер-министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.
вчера, в 15:02 +3
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Комментарии
atm
Написано вчера, в 15:35
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке
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+1
Reader
Написано вчера, в 15:52
а Южный-Саппоро когда будут чартеры?
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+3
atm
Написано вчера, в 16:03
Reader, не будет, спорные территории - только Курильские острова
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+2
Reader
Написано вчера, в 16:41
atm, странно. С Тайландом и Вьетнамом нет спорных территорий, а чартеры регулярно летают.
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+3
atm
Написано вчера, в 16:44
Reader, вам предлагают чартеры с Курил в Японию, а не с Сахалина
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+2
Еще 2 комментария
VULKAN
Написано вчера, в 16:35
Да... Не мытьём, так катанием...
Написано: "По итогам визита президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с премьер-министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах."
Пусть у себя хозяйничают....
«Деятели мирного договора»...
Все спорят и никак кровать не поделят, забыли, на какой территории она находится...
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+2
MrFreeman
Написано вчера, в 18:14
Давно пора. Не вижу ничего плохого в чартерном сообщении. Аврора и ПСО не в состоянии организовать дешёвые поездки и обеспечить курильчан дешёвыми товарами, пусть это сделают японцы и покажут как это вообще возможно, если захотеть.
Японцы живут на всём привозном и производят товары дешевле нашего и качественнее, а мы живём с ресурсами и как третьесортная страна.
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+1
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