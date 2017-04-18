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Труппа Чехов-центра отправилась на гастроли в Сочи

Труппа Чехов-центра отправилась на гастроли в Сочи

25 апреля сахалинские артисты представят на суд зрителей и театральных критиков спектакль «Вишневый сад»

Сегодня гастрольная группа Сахалинского Международного театрального центра им.А.П.Чехова вылетела в Сочи, где с 25 по 27 апреля  в рамках специальной программы VII Федерального фестиваля «Театральный Олимп» пройдут гастроли театра, приуроченные к 70-летию островного региона.

Уже завтра 25 апреля сахалинские артисты представят на суд зрителей и театральных критиков спектакль «Вишневый сад» в постановке режиссера Алексея Песегова.

Программа пребывания сахалинцев в Сочи насыщенная. «Помимо показа спектаклей мы примем активное участие в работе II Межрегиональной научно-практической конференции «Искусство как фактор устойчивого развития города», - рассказывает директор Чехов-центра Елена Худайбердиева. – В ходе конференции состоится презентация Сахалинской области и нашего театра, пройдет круглый стол «Чехов в XXI веке», где главной темой обсуждения станет спектакль «Вишневый сад». Также важным событием станет проведение мастер-класса по актерскому мастерству Заслуженным артистом РФ Андреем Кошелевым для студентов Сочинского колледжа искусств».

Напомним, что на сцене Зимнего театра артисты Чехов-центра покажут три спектакля. Помимо «Вишневого сада», сочинцы увидят сказку для семейного просмотра «Свет-Луна» (режиссер Даниил Безносов), а также легкий комедийный дивертисмент «Шутки Чехова» (режиссер Антон Коваленко). В Южно-Сахалинск труппа театра вернется 29 апреля.

Источник: Чехов-центр

Автор: Лиза Ре, вчера, в 15:41 +5
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 16:38
Удачных гастролей!
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+4
lvista
Написано вчера, в 20:12
Удачных гастролей и хорошей погоды!!!
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+4
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