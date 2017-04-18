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Осужден экс-директор «Островного рыбокомбината»

Осужден экс-директор «Островного рыбокомбината»

За то, что оставил без зарплаты 158 сотрудников, он заплатит штраф в 250 тысяч рублей

По решению суда, бывший руководитель рыбокомбината «Островной» оштрафован на 250 тысяч, сообщает пресс-служба сахалинского следкома. 
 
Глава компании признан виновным в невыплате зарплаты сотрудникам. Установлено, что 158 работника не получали жалование, при этом у директора  ООО «Островной Рыбокомбинат» имелись деньги и возможность для погашения задолженности.  Предприятие в это время исправно расплачивалось с контрагентами.
 
Напомним, что  шикотанский рыбоперерабатывающий завод прославился на всю страну несколько лет назад, после того, как его сотрудники пожаловались на невыплату заработной платы в ходе прямой линии с президентом России. 
 
Рыбокомбинат «Островной» к тому времени стал банкротом с миллиардными долгами.
 
Некогда крупное единое предприятие предшествующие годы было реорганизовано и разделено на несколько компаний. От «Рыбокомбината Островного» отделился «Островной рыбокомбинат». И первое предприятие, и второе имели долги перед сотрудниками. Долг директора «Островного рыбокомбината» перед сотрудниками составил 3 млн рублей. 
 
Автор: Лиза Ре, вчера, в 14:58 +5
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Комментарии
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 15:22
.....и это всё?????

Что судебные органы не могут подсчитать сколько он прокрутил(задержанную зарплату)...У ХАВа быстро всё подсчитали,а здесь смех какой то!Судью на мыло!
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+3
Nektos
Написано вчера, в 16:39
S.T.A.L.K.E.R., точно!
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+3
Zabolotny
Написано вчера, в 16:38
Справедливое решение суда! Сколько таких комбинатов только по области, что теперь, сажать всех?
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−1
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 01:29
Zabolotny,
нет , блин , воровать и грабить дальше!
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+1
Nektos
Написано вчера, в 16:41
Меня вообще коробит от этой ситуации с рыбокомбинатом! Такой процветающий был, продукция была лучшей в области! Как только появились москвичи в управлении, все - конец!!! Развалили махину!
Судить их всех там надо включая учредителей
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+5
Triton
Написано вчера, в 19:28
Nektos, учредителей в первую очередь
рвачей и хапуг
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+2
Елена Потапова
Написано вчера, в 17:21
Про комбинат вся страна узнала 14 апреля 2016 года.... Это не НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД(
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+3
SSD
Написано вчера, в 22:50
Для знатоков справедливых решений. Это преступление небольшой тяжести и 250 тыс не самое маленькое наказание.
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0
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