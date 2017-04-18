Осужден экс-директор «Островного рыбокомбината»
За то, что оставил без зарплаты 158 сотрудников, он заплатит штраф в 250 тысяч рублей
По решению суда, бывший руководитель рыбокомбината «Островной» оштрафован на 250 тысяч, сообщает пресс-служба сахалинского следкома.
Глава компании признан виновным в невыплате зарплаты сотрудникам. Установлено, что 158 работника не получали жалование, при этом у директора ООО «Островной Рыбокомбинат» имелись деньги и возможность для погашения задолженности. Предприятие в это время исправно расплачивалось с контрагентами.
Напомним, что шикотанский рыбоперерабатывающий завод прославился на всю страну несколько лет назад, после того, как его сотрудники пожаловались на невыплату заработной платы в ходе прямой линии с президентом России.
Рыбокомбинат «Островной» к тому времени стал банкротом с миллиардными долгами.
Некогда крупное единое предприятие предшествующие годы было реорганизовано и разделено на несколько компаний. От «Рыбокомбината Островного» отделился «Островной рыбокомбинат». И первое предприятие, и второе имели долги перед сотрудниками. Долг директора «Островного рыбокомбината» перед сотрудниками составил 3 млн рублей.
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Что судебные органы не могут подсчитать сколько он прокрутил(задержанную зарплату)...У ХАВа быстро всё подсчитали,а здесь смех какой то!Судью на мыло!
Судить их всех там надо включая учредителей
рвачей и хапуг