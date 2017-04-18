Осужден экс-директор «Островного рыбокомбината»

За то, что оставил без зарплаты 158 сотрудников, он заплатит штраф в 250 тысяч рублей

По решению суда, бывший руководитель рыбокомбината «Островной» оштрафован на 250 тысяч, сообщает пресс-служба сахалинского следкома.

Глава компании признан виновным в невыплате зарплаты сотрудникам. Установлено, что 158 работника не получали жалование, при этом у директора ООО «Островной Рыбокомбинат» имелись деньги и возможность для погашения задолженности. Предприятие в это время исправно расплачивалось с контрагентами.

Напомним, что шикотанский рыбоперерабатывающий завод прославился на всю страну несколько лет назад, после того, как его сотрудники пожаловались на невыплату заработной платы в ходе прямой линии с президентом России.

Рыбокомбинат «Островной» к тому времени стал банкротом с миллиардными долгами.