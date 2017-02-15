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Корсаков приглашает инвесторов к строительству кинотеатра
kinopark.by

Корсаков приглашает инвесторов к строительству кинотеатра

Они получат нулевые ставки налогов на прибыль и другие льготы

Администрация Корсаковского района планирует открыть в райцентре кинотеатр, но этот вопрос не может быть быстро решен из-за отсутствия площадей для размещения оборудования и оснащения зала, к тому же бюджетные средства направляются в основном на решение базовых вопросов городского округа – модернизацию коммунальной инфраструктуры, переселение из ветхого жилья и других.

Сейчас администрация Корсаковского городского округа приглашает бизнес к строительству здания, которое будет включать в себя залы для показа кинофильмов. С получением статуса резидента «Свободный порт Владивосток – Корсаков» инвесторы получат нулевые ставки налогов на прибыль, землю и имущество, беспошлинный и безналоговый ввоз оборудования. С полным перечнем льгот и условиями их получения можно ознакомиться на сайте www.resident-korsakov.ru. Администрация готова оказать необходимую помощь в предоставлении земельного участка в черте города и рассмотреть варианты сотрудничества в рамках концессионного соглашения, когда инвестор получит возможность эксплуатировать объект и получать доходы от его использования.

«Несмотря на близость областного центра, мы считаем, что при существующих преференциях для резидентов свободного порта, при партнерстве власти и бизнеса новый объект сможет стать ещё одним местом притяжения для корсаковцев, а бизнес получит необходимый доход от проката кинофильмов и «смежных» направлений – рекламы, аренды помещений, продажи товаров и оказания услуг. Мы предоставим необходимую поддержку», - сообщил Александр Рудаков, глава администрации Корсаковского района.

Открытый круглый стол с участием бизнеса и населения по вопросу доступности кинозрелищных услуг для корсаковцев пройдет в марте. Свои предложения для обсуждения на круглом столе, идеи и проблемные вопросы все желающие уже сейчас могут принести в администрацию лично по адресу: г. Корсаков, ул. Советская, 41 или направить в электронном виде через интернет-приёмную на сайте администрации. 

Также в администрации района сообщают, что в 2016 году по итогам нескольких консультаций администрации Корсаковского района с жителями началось проектирование и восстановление городского парка, организованы места отдыха в Пригородном и Охотском, внесены существенные изменения в проведение праздничных мероприятий, а в январе-феврале 2017 года с жителями проводятся согласования проектов дворовых территорий, запланированных к благоустройству летом этого года. Эта практика будет продолжена, и Корсаковский район намерен быть лидером области в этом направлении.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:50 +2
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Комментарии
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 10:04
очень буду рад за корсаковцев,если наконец построят кинотеатр,но какова будет цена билета?...250-350 р?....при ихних зарплатах в 18-22 штуки?...после работы пойти в кино,так вечерний сеанс уже дороже,300-400 р...смотрю в Поронайске,Смирных,Долинске цены такие же...там же люди копьё получают....ладно мы тут,как то крутимся...о малых городах хоть подумайте...
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+4
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 12:22
Добрый человек, Раньше и денег не брали...
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 13:02
TROL, и Докторская была 2:52
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+1
djeckerson
Написано сегодня, в 10:44
А что в Корсакове с "Союзом"?Если невозможно восстановить,то снести .А на том месте построить современный небольшой к.театр.Огромные залы не нужны.Некем заполнять.
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+1
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