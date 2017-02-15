Хоккеисты "Сахалина" не смогли одолеть "Амурских тигров"

Следующий матч с хабаровчанами островитяне проведут 22 февраля в 20:00 по сахалинскому времени

Хоккейная команда “Сахалин” провела первый товарищеский матч с МХК “Амурские тигры”. Игра, в рамках подготовки к завершающим матчам регулярного чемпионата АХЛ, состоялась в Хабаровске в “Платинум Арене”. На выезд островитяне поехали не в полном составе, сообщает пресс-служба ПСК “Сахалин”.

Из-за болезни Зацепилин, Волошенко и Ткачук остались в расположении клуба. Поэтому красное и зеленое звено нападения были не в оптимальном составе. Однако открыла счет “новоиспеченная” тройка. На 18 минуте Громов из-за ворот перевел шайбу на Печура, тот не ощутив сопротивления перед воротами, кистевым броском оставил Насонова не у дел.