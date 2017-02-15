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Хоккеисты "Сахалина" не смогли одолеть "Амурских тигров"

Хоккеисты "Сахалина" не смогли одолеть "Амурских тигров"

Следующий матч с хабаровчанами островитяне проведут 22 февраля в 20:00 по сахалинскому времени

Хоккейная команда “Сахалин” провела первый товарищеский матч с МХК “Амурские тигры”. Игра, в рамках подготовки к завершающим матчам регулярного чемпионата АХЛ, состоялась в Хабаровске в  “Платинум Арене”. На выезд островитяне поехали не в полном составе, сообщает пресс-служба ПСК “Сахалин”.

Из-за болезни Зацепилин, Волошенко и Ткачук остались в расположении клуба. Поэтому красное и зеленое звено нападения были не в оптимальном составе. Однако открыла счет “новоиспеченная” тройка. На 18 минуте Громов из-за ворот перевел шайбу на Печура, тот не ощутив сопротивления перед воротами, кистевым броском оставил Насонова не у дел.

Свести преимущество гостей на нет “Тигры” смогли во втором периоде. После провала в обороне защитники островитян были вынуждены нарушить правила против Лушникова. Рефери предоставили нападающему еще одну возможность для рандеву с Короваевым. Буллит игрок “Тигров” реализовал, 1:1. На перерыв команды ушли при равном счете.

В третьем периоде хозяева, воспользовавшись ошибками островитян, забросили две шайбы за минуту. Отличились Крутий и лучший бомбардир хабаровчан Шабуров.“Сахалин” ответил результативным броском Ушакова с синей линии, 3:2. За полторы минуты до окончания встречи островитяне сняли вратаря, вшестером зажав “тигров” в их зоне, но выровнять ситуацию не смогли. Итог матча 3:2.

“Команда из-за паузы в сезоне полтора месяца не получала игровую практику. Как результат потеря игрового ритма и связей. Сегодня мы неплохо провели первую половину стартового отрезка, потом игра немного выровнялась. Второй период полностью проиграли. Защитники допускали выходы “один в ноль”. В заключительной двадцатиминутке у нас было много моментов, но и мы совершали много ошибок, которыми соперники воспользовались”, - отмечает главный тренер ХК ПСК “Сахалин”Сергей Тертышный.

Следующий матч с “Амурскими тиграми” островитяне проведут 22 февраля в 20:00 по сахалинскому времени.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:47 0
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Комментарии
Сергей Михалев
Написано сегодня, в 14:32
это такой показатель уровня лиги в которой играет сахалин
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