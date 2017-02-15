Волейболистки «Сахалина» встретятся с «Динамо» в Москве

Волейбольные команды «Сахалин» и «Динамо» (Москва) проведут все встречи 1/4 финала плей-офф в столице. Такая договоренность была достигнута между клубами. Причина – выступление москвичек в европейской Лиге чемпионов, где им предстоит встретится с одним из сильнейших клубов Европы – швейцарским «Волеро». Две первые игры четвертьфинала состоятся 6 и 7 марта, а если потребуется третья, то она пройдет 11 марта, сообщает пресс-служба ПСК «Сахалин».

Со своей стороны руководство «Сахалина» пошло навстречу соперникам не только из-за еврокубков. Проведение всех матчей в столице выгодно островному клубу также по финансовым соображениям, что немаловажно в свете сокращения финансирования клуба. Кроме того, несмотря на то, что фаворитом в паре будут москвички, сахалинки намерены дать им бой в выездной встрече. И отсутствие дополнительной акклиматизации должно сахалинкам в этом помочь.

«Да, с одной стороны это риск, - прокомментировал ситуацию пресс-атташе волейбольной команды ПСК «Сахалин» Алексей Полищук. – Но с другой – можно вспомнить как тяжело пришлось нашим девушкам в матче против «молодежки» «Динамо-Казань». И виной тому пресловутая акклиматизация. Поэтому и постарались свести все негативные физиологические факторы к минимуму, перенеся домашнюю игру в Москву. Конечно, в этой ситуации болельщики не смогут увидеть игру вживую. Но трансляция для них будет организована в сети Интернет. Мы рассчитываем на понимание и поддержку наших болельщиков».

Напомним, что в нынешнем сезоне «Сахалин» идет на встречу соперникам во второй раз. С краснодарским «Динамо» островной клуб также играл на выезде обе встречи. Причины были те же. Краснодарские волейболистки готовились к еврокубкам. А сахалинки получили возможность избежать лишней акклиматизации перед матчем с «Ленинградкой». Напомним, что встречу с командой с берегов Невы островные волейболистки выиграли. Эта победа и позволила сахалинкам обойти петербурженок в турнирной таблице и покинуть «зону вылета».