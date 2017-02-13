В 2016 году четыре экономически сильных региона РФ исполнили бюджеты с дефицитом

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По итогам исполнения региональных бюджетов за прошлый год список дефицитных субъектов пополнили несколько экономически сильных регионов, среди которых Санкт-Петербург, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ и Сахалин. В Счетной палате видят тенденцию к ухудшению баланса ранее благополучных регионов. А в Минфине заявляют, что общая ситуация с бюджетной дисциплиной, наоборот, улучшается: в 2016 году дефицит консолидированных бюджетов субъектов сократился до 12,5 млрд рублей. Об этом сообщают "Известия".

По итогам 2016 года с дефицитом исполнены бюджеты четырех регионов, у которых в 2015 году был профицит, об этом говорится в отчете Счетной палаты. Дефицит Санкт-Петербурга составил 19,3 млрд рублей, Севастополя — 3,5 млрд, Сахалинской области — 3,3 млрд, Ханты-Мансийского автономного округа — 9,1 млрд.

«Наблюдается тенденция исполнения бюджетов с дефицитом в ранее благополучных регионах», — указано в отчете СП.

У Санкт-Петербурга большие обязательства по подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году, напоминает заведующий кафедрой региональной экономики и экономической географии ВШЭ Алексей Скопин. Кроме того, в городе реализуются масштабные инфраструктурные проекты, касающиеся строительства дорог и ЖКХ.

В пресс-службе комитета финансов Санкт-Петербурга «Известиям» сообщили, что итоги исполнения бюджета в 2016 году оказались лучше плана: доходы были получены на 5,4% выше бюджетной сметы, а расходы — меньше на 2,7%. Изначально город планировал получить больший дефицит.

— В Севастополе идет масштабная реконструкция города как витрины российского Крыма с дорогами, социальной сферой и так далее, это существенные расходы, — продолжил Алексей Скопин.

Как пояснили «Известиям» в департаменте финансов Севастополя, бюджет города Севастополя на 2016 год первоначально был принят с дефицитом в размере 7,5 млрд, но по итогам исполнения фактический дефицит составил всего 3,5 млрд и был в полном объеме профинансирован за счет остатка собственных средств.

— Нефтяные регионы Сахалин и ХМАО недополучили средства в связи с низкими ценами на нефть и сокращением добычи по результатам договоренности с ОПЕК, — комментирует завкафедрой ВШЭ.

10 декабря Россия присоединились к соглашению ОПЕК о снижении добычи нефти для стабилизации цен. В том числе благодаря этому решению картеля цены сейчас находятся на уровне $55 при заложенной в российском бюджете цене $40.

В пресс-службах правительств ХМАО и Сахалина на запрос «Известий» не ответили.

В Минфине РФ подчеркнули, что в 2014–2016 годах произошло существенное сокращение размера дефицита консолидированных бюджетов субъектов. Так, в 2014-м он составлял 448 млрд рублей, в 2015-м — 172 млрд рублей, в 2016-м — всего 12,5 млрд рублей.

— Санкт-Петербург, Севастополь, Сахалинская область и Ханты-Мансийский автономный округ обеспечили финансирование дефицитов бюджетов в 2016 году преимущественно за счет остатков средств бюджетов, сложившихся на 1 января 2016 года, — отметили в Минфине. — Эти регионы отличаются устойчивым исполнением бюджетов, минимальным уровнем государственного долга (в Севастополе и Сахалинской области госдолг отсутствует) и низкими рисками сбалансированности региональных финансов.

Само по себе наличие дефицита не означает наличия серьезных проблем с финансами и тем более экономикой в регионе, уверен руководитель группы суверенных и региональных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Андрей Пискунов. Он напоминает, что есть регионы со значительно более серьезными дефицитами.

— Эти четыре региона вряд ли можно отнести к проблемным. Дефицит Санкт-Петербурга — всего 4%, при этом Кировской области — 19%, Магаданской — 10%, Коми — 18%, — перечисляет эксперт.

Минфин сейчас работает над улучшением межбюджетной политики для помощи регионам, имеющим высокие дефициты и госдолг, — такое поручение ведомству дал президент. Ведомству уже удалось заместить часть дорогих банковских кредитов более дешевыми (а иногда и бесплатными) бюджетными. На очереди — повышение мотивации регионов к экономическому развитию и бюджетной дисциплине.