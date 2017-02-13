новости
новости
Регистрация
Сахалинцы стали чемпионами России по горнолыжному спорту

Сахалинцы стали чемпионами России по горнолыжному спорту

Следующие важные соревнования для островных спортсменов пройдут на "Горном воздухе"

В Карачаево-Черкессии завершился Чемпионат страны по горнолыжному спорту. Для сахалинской сборной эти старты стали "золотыми". Мастера спорта международного класса Дмитрий Ульянов и Влада Буреева стали обладателями наивысших наград в скоростном спуске и слаломе.

Дмитрий по сумме двух попыток на 0,57 секунды опередил своего земляка Юрия Другова, занявшего второе место. Еще один сахалинец - МСМК Алексей Жилин - финишировал с четвертым временем.

- После долгого перерыва снова стать чемпионом России очень сложно, это большой успех для меня,  - не скрывает своей радости Дмитрий Ульянов. - Моя победа состоялась благодаря слаженной работе сахалинской федерации горнолыжного спорта, спорткомплекса "Горный воздух", при поддержке министерства спорта Сахалинской области. Это большой прогресс и успех островных горнолыжников.

Влада Буреева также удачно выступила на соревнованиях. Девушка сумела выиграть 0,23 секунды у ставшей второй Валентины Голенковой из Подмосковья и 0,74 секунды у Юлии Плешковой (Камчатка), сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

- Мы старались, работали, и все вместе стремились к этому. В финальных соревнованиях наша единая команда была "заряжена на победу", очень хотели победить. Старалась максимально быстро проехать скоростной спуск, при том, что это не моя коронная дисциплина, чтобы меньше проиграть, и в слаломе уже отыграться, - комментирует свое выступление на чемпионате страны Владислава. - Я выиграла слаломную попытку, а на скоростном спуске была четвертой, и в общем зачете завоевала золото альпийской комбинации.

Впереди и у горнолыжников выступления на Континентальном кубке в Японии, финальная серия Far East Cup , который пройдет на Сахалине и выступления на Чемпионате и Кубке России по горнолыжному спорту.

"Мы еще будем бороться за медали, за общий зачет Кубка России. Так что все самое интересное еще впереди," - подчеркивают спортсмены.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:17 +1
Другие статьи по темам
Люди
Дмитрий УльяновВлада Буреева
Место
Карачаево-Черкессия
Прочее
лыжникилыжиСахалинская область
Популярное на ASTV
Посетителей и персонал эвакуировали из "Сити Молла" в Южно-Сахалинске
Посетителей и персонал эвакуировали из "Сити Молла" в Южно-Сахалинске
Суд над экс-губернатором Александром Хорошавиным начался в Южно-Сахалинске
Суд над экс-губернатором Александром Хорошавиным начался в Южно-Сахалинске
Несколько участков автодорог юга Сахалина закрыты для движения
Несколько участков автодорог юга Сахалина закрыты для движения
Nissan Safari и Toyota Chaser столкнулись в Макаровском районе
Nissan Safari и Toyota Chaser столкнулись в Макаровском районе

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
BenZziНовая_радуга Online
Написано сегодня, в 14:26
Поздравляю!
Ответить
+4
Zwain
Написано сегодня, в 17:51
Молодцы!!!! Поздравляю!!!
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
В 2016 году четыре экономически сильных региона РФ исполнили бюджеты с дефицитом
В 2016 году четыре экономически сильных региона РФ исполнили бюджеты с дефицитом
Девять композиций изо льда и шесть снежных фигур украсили берег озера Верхнего в парке
Девять композиций изо льда и шесть снежных фигур украсили берег озера Верхнего в парке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru