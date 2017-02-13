Сахалинцы стали чемпионами России по горнолыжному спорту

В Карачаево-Черкессии завершился Чемпионат страны по горнолыжному спорту. Для сахалинской сборной эти старты стали "золотыми". Мастера спорта международного класса Дмитрий Ульянов и Влада Буреева стали обладателями наивысших наград в скоростном спуске и слаломе.

Дмитрий по сумме двух попыток на 0,57 секунды опередил своего земляка Юрия Другова, занявшего второе место. Еще один сахалинец - МСМК Алексей Жилин - финишировал с четвертым временем.

- После долгого перерыва снова стать чемпионом России очень сложно, это большой успех для меня, - не скрывает своей радости Дмитрий Ульянов. - Моя победа состоялась благодаря слаженной работе сахалинской федерации горнолыжного спорта, спорткомплекса "Горный воздух", при поддержке министерства спорта Сахалинской области. Это большой прогресс и успех островных горнолыжников.

Влада Буреева также удачно выступила на соревнованиях. Девушка сумела выиграть 0,23 секунды у ставшей второй Валентины Голенковой из Подмосковья и 0,74 секунды у Юлии Плешковой (Камчатка), сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

- Мы старались, работали, и все вместе стремились к этому. В финальных соревнованиях наша единая команда была "заряжена на победу", очень хотели победить. Старалась максимально быстро проехать скоростной спуск, при том, что это не моя коронная дисциплина, чтобы меньше проиграть, и в слаломе уже отыграться, - комментирует свое выступление на чемпионате страны Владислава. - Я выиграла слаломную попытку, а на скоростном спуске была четвертой, и в общем зачете завоевала золото альпийской комбинации.

Впереди и у горнолыжников выступления на Континентальном кубке в Японии, финальная серия Far East Cup , который пройдет на Сахалине и выступления на Чемпионате и Кубке России по горнолыжному спорту.

"Мы еще будем бороться за медали, за общий зачет Кубка России. Так что все самое интересное еще впереди," - подчеркивают спортсмены.