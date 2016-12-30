За травмы водителя самосвала на сахалинском угольном разрезе ответит начальник автоцеха

Следственным отделом по Углегорску СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальника автотранспортного цеха ООО «Бошняковский угольный разрез». Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч.1 ст. 216 УК РФ).

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, 13 мая 2016 года около 07:30 начальник автотранспортного цеха ООО «Бошняковский угольный разрез» выдал наряд на работы водителю грузового-самосвала «БелАЗ-7547» на выполнение ремонтных работ – установку коробки передач на автосамосвал.

Находясь на территории верхнего гаража, водитель без защитной каски, стоя на раме автосамосвала, пытался установить коробку передач на место при помощи лома, без специальных средств подмащивания. Когда он помещал коробку передач в автомобиль, у него выскользнул лом. Мужчина поскользнулся на раме и упал, ударившись о бетонный пол. На место происшествия несчастного случая прибыла бригада скорой помощи, после чего водителя госпитализировали в больницу.

Согласно заключению экспертов, у пострадавшего диагностирована закрытая черепно-мозговая травма – линейный перелом правой височной кости, ушиб головного мозга, ушибленная рана лобной области, которые являются опасными для жизни и соответствует тяжкому вреду здоровья.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.