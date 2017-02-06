Ледокол «Геннадий Невельской» сдадут в эксплуатацию 14 февраля

Судно будет занято на проекте «Сахалин-2»

Ледокольное судно-снабженец "Геннадий Невельской" будет сдано в эксплуатацию 14 февраля, ещё три ледокольных судна сдадут в 2017 году. Об этом сообщил заместитель председателя Арктического экономического совета (АЭС), первый заместитель генерального директора ПАО "Совкомфлот" Евгений Амбросов.

–"Геннадий Невельской" построен с учетом лучших практик мировой судостроительной отрасли, с применением самых высоких стандартов для работы в суровых климатических условиях, и будет работать под российским флагом, сообщает russian.rt.com. Портом приписки станет Санкт-Петербург, - заявил Евгений Амбросимов.

Это первое из четырех судов, которые строятся по заказу "Совкомфлота" для работы в рамках проекта "Сахалин-2". Остальные три – это дежурные спасательные суда, которые отличаются меньшим дедвейтом (2 тыс. тонн), но при этом обладают расширенным набором возможностей и могут разместить на борту больше персонала для обслуживания морских платформ.

– Оставшиеся три судна получат названия, связанные с именами деятелей, в честь которых названы морские учебные заведения в нашей стране: Степан Макаров, Фёдор Ушаков и Михаил Лазарев, — добавил Амбросов.

Суда предназначены для круглогодичной доставки расходных материалов на три добывающие платформы компании "Сахалин Энерджи" в Охотском море и несения постоянного дежурства у морских платформ. В случае чрезвычайной ситуации суда должны обеспечить весь комплекс мероприятий по защите окружающей среды и безопасности персонала платформ.