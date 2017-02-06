новости
новости
Регистрация
Ледокол «Геннадий Невельской» сдадут в эксплуатацию 14 февраля

Ледокол «Геннадий Невельской» сдадут в эксплуатацию 14 февраля

Судно будет занято на проекте «Сахалин-2»

Ледокольное судно-снабженец "Геннадий Невельской" будет сдано в эксплуатацию 14 февраля, ещё три ледокольных судна сдадут в 2017 году. Об этом сообщил заместитель председателя Арктического экономического совета (АЭС), первый заместитель генерального директора ПАО "Совкомфлот" Евгений Амбросов.

–"Геннадий Невельской" построен с учетом лучших практик мировой судостроительной отрасли, с применением самых высоких стандартов для работы в суровых климатических условиях, и будет работать под российским флагом, сообщает russian.rt.com. Портом приписки станет Санкт-Петербург, - заявил Евгений Амбросимов.

Это первое из четырех судов, которые строятся по заказу "Совкомфлота" для работы в рамках проекта "Сахалин-2". Остальные три – это дежурные спасательные суда, которые  отличаются меньшим дедвейтом (2 тыс. тонн), но при этом обладают расширенным набором возможностей и могут разместить на борту больше персонала для обслуживания морских платформ.

– Оставшиеся три судна получат названия, связанные с именами деятелей, в честь которых названы морские учебные заведения в нашей стране: Степан Макаров, Фёдор Ушаков и Михаил Лазарев, — добавил Амбросов.

Суда предназначены для круглогодичной доставки расходных материалов на три добывающие платформы компании "Сахалин Энерджи" в  Охотском море и несения постоянного дежурства у морских платформ. В случае чрезвычайной ситуации суда должны обеспечить весь комплекс мероприятий по защите окружающей среды и безопасности персонала платформ.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 11:04 +3
Другие статьи по темам
Прочее
ледокол
Популярное на ASTV
Сахалинских школьников втягивают в опасные для жизни игры
Сахалинских школьников втягивают в опасные для жизни игры
Четыре человека пострадали в результате столкновения бензовоза и внедорожника на трассе Южно-Сахалинск-Долинск
Четыре человека пострадали в результате столкновения бензовоза и внедорожника на трассе Южно-Сахалинск-Долинск
Следствие по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина завершено
Следствие по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина завершено
В Южно-Сахалинске ссора из-за ремонта машины закончилась убийством
В Южно-Сахалинске ссора из-за ремонта машины закончилась убийством

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
nikolayppu
Написано вчера, в 13:48
Вот так уважаемые Курильчане - там где деньги там и пароходы!
Ответить
0
Online
marrozz Online
Написано вчера, в 19:52
а о том, что судно построили на финской верфи, а не российской, автор, видимо, стыдливо умолчал)))
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Измененные квитанции за ЖКУ получат южносахалинцы в феврале
Измененные квитанции за ЖКУ получат южносахалинцы в феврале
Водонасосную станцию в Никольском тушили пожарные
Водонасосную станцию в Никольском тушили пожарные
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru