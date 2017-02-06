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Измененные квитанции за ЖКУ получат южносахалинцы в феврале
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Измененные квитанции за ЖКУ получат южносахалинцы в феврале

Общедомовые нужды переводятся из разряда коммунальных услуг в жилищные

Южносахалинцы получают квитанции за ЖКУ с изменениями. Это связано с тем, что с января 2017 года согласно поправкам в Жилищном кодексе РФ общедомовые нужды (ОДН) переводятся из разряда коммунальных услуг в жилищные. Это касается электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Соответственно, расход этих коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, стал частью платы за содержание жилого помещения, которую будет выставлять управляющая организация. Из платежных документов ресурсоснабжающих организаций строка об оплате ОДН по холодной, горячей воде и электроэнергии исключается.

Отметим, это нововведение повлияет только на внешний вид квитанций. Совокупный платеж за ЖКУ останется прежним.

Большинство южносахалинцев, чьи управляющие компании выставляют счета за содержание жилого помещения через МУП ГИАЦ и ООО ВИЦ, увидят квитанции за январь в таком виде:

Галерея
Измененные квитанции за ЖКУ получат южносахалинцы в феврале, Фото: 1
Измененные квитанции за ЖКУ получат южносахалинцы в феврале, Фото: 2
Измененные квитанции за ЖКУ получат южносахалинцы в феврале
Автор: Лиза Ре, вчера, в 11:12 +1
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ЖЭКЖЭУЖКУЖКХквитанцииизменения
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Комментарии
EBIN
Написано вчера, в 12:25
Идиоты какие-то. По 4 квитанции приходит, по 4 КАРЛ!!!!!!!!!
А хотят сделать по 24 ШТОЛЕ? Нельзя одной бумажкой приходить.
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+2
yur
Написано вчера, в 12:27
Это что за плата за содержание жилого помещения? ни тарифа, ни количества. В моей квитанции вообще единица измерения стоит в куб. метрах. Бред какой то. По ОДН берут за гор. и хол. воду, а её уборщицы просят у жильцов. В доме нет кранов где её она может набрать. Берут у нас и мы же ещё и платим за это каждый месяц, хотя моют подъезд два раза в году.
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+2
татьяна.У
Написано вчера, в 17:18
yur, а нас вообще никто никогда не мыл НИЧЕГО ВООБЩЕ, дом общежитие в два этажа, сами убираем, а платим за что???? Хоть бы какая то комиссия была организована, чтоб убедилась в правильной оплате. У нас общая ванная, кухни и есть краны, а у некоторых в комнатах вообще нереально воду провести . У кого нет счетчиков будут там как то повышать оплату, а люди что виноваты если у них нет крана в комнате. ...
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0
О™оРоЗоК
Написано вчера, в 12:38
Вот она "прелесть"Российской действительности!Какие на хрен индивидуальные приборы учёта?Подвели хрен к носу и будьте любезны.
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+3
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