Строительство терминала стоимостью почти 7 млрд рублей может начаться в аэропорту Южно-Сахалинска в этом году

Строительство аэровокзального комплекса для международного аэропорта Южно-Сахалинска планируется начать в этом году, сообщает пресс-служба авиапредприятия.

"Главное мероприятием, запланированным на 2017 год, станет усиление покрытий перрона и мест стоянок. Одновременно с этим планируется начать возведение нового аэровокзала, непосредственно примыкающего к этим площадям. Благодаря предстоящим изменениям, аэропорт сможет применять иные технологии обслуживания пассажиров с помощью телетрапов", - говорится в сообщении.

В областном Минтрансе агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что проектно-сметная документация по терминалу, которую подготовило ООО ПИ "Красаэропроект", проходит сейчас согласование в Главгосэкспертизе.

"Стоимость строительства нового здания аэровокзала в аэропорту Южно-Сахалинск оценивается в 6,8 млрд руб. Первая часть средств (3 млрд рублей) из регионального бюджета была выделена на этот объект в декабре 2015 года. В декабре прошлого года областное правительство приняло решение о выделении из облбюджета еще 3,8 млрд рублей", - сообщил собеседник агентства.

В ближайшее время предстоит выбрать подрядчика, который займется строительством аэровокзала.

Планируется построить и сдать терминал в эксплуатацию в 2019 году.

Как сообщалось, терминал рассчитан на 550 пассажиров внутренних авиалиний в час (с возможностью расширения до 900 пассажиров) и 250 пассажиров международных линий. Общая площадь трехэтажного здания будет 40 тыс. кв. м. Около 15% нового здания будет использовано под коммерческие цели, для размещения кафе, магазинов, зон отдыха и детских игровых комнат.

Новый аэровокзальный комплекс будет находиться севернее действующего аэровокзала в непосредственной близости от перрона со стоянками самолетов.

Аэропорт "Южно-Сахалинск" имеет статус международного с 1990 года, допущен к приему/выпуску более 30 типов воздушных судов. Аэропорт является базовым для авиакомпании "Аврора".

В 2014 году аэропорты Сахалинской области, в том числе Южно-Сахалинска, были переданы из государственной собственности в региональную.

В 2016 году аэропорт обслужил 940 тысяч пассажиров, что на 10,5% больше, чем в 2015 году.

С аэропортом сотрудничают девять авиакомпаний, которые осуществляют рейсы в 12 городов России и пять городов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (включая чартерные туристические рейсы).