Второй этап автогонок на льду прошел в Углегорском районе

Участвовать в заездах могли автомобили трех классов с объемом двигателя: 1600 см3, 2000 см3 и свободный. К гонкам допускались машины оборудованные каркасом безопасности внутри салона, четырехточечным ремнем безопасности, спортивной резиной. Водитель должен был иметь шлем.

Второй этап первенства Сахалинской области по автомобильным гонкам на льду "Тауро-2017" прошел рядом с аэропортом Шахтерска, на льду замёрзшего озера Тауро. Организаторы соревнований СРРО «АВТОКЛУБ СТАРТ».

В соревновании на этот раз приняли участие 15 автолюбителей. В основном из Шахтёрска и Углегорска и несколько участников из областного центра.

Как и положены в таком виде спорта победители соревнований будут определены по суммарному количеству набранных баллов во всех трех этапах первенства.

Победителями второго этапа стали:

В классе 1600 первое место занял Игорь Наврузов из Шахтерска, второе место досталось Юрию Дюганову из Углегорска, на третьем месте оказался Владимир Боровиков из Южно-Сахалинска.

В классе 2000 первым стал Алексей Василенко из Шахтерска, второе место у Игоря Наврузова из Шахтерска, а третье место разделили Сергей Яковлев из Углегорска и Денис Меркулов из Шахтерска.

В свободном классе первое место занял Владлен Стрепченков из Южно-Сахалинска, второе место - Степан Куленко также из областного центра, третье место досталось Денису Меркулову из Шахтерска.

Напомним, первый этап соревнований уже прошел 14 января. Третий, он же финальный, а также награждение победителей состоятся 25 февраля.