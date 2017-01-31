Фото и видео участников соревнований
Второй этап автогонок на льду прошел в Углегорском районе
На трассу на замерзшем озере Тауро вышли 15 гонщиков
В соревновании на этот раз приняли участие 15 автолюбителей. В основном из Шахтёрска и Углегорска и несколько участников из областного центра.
Как и положены в таком виде спорта победители соревнований будут определены по суммарному количеству набранных баллов во всех трех этапах первенства.
Победителями второго этапа стали:
- В классе 1600 первое место занял Игорь Наврузов из Шахтерска, второе место досталось Юрию Дюганову из Углегорска, на третьем месте оказался Владимир Боровиков из Южно-Сахалинска.
- В классе 2000 первым стал Алексей Василенко из Шахтерска, второе место у Игоря Наврузова из Шахтерска, а третье место разделили Сергей Яковлев из Углегорска и Денис Меркулов из Шахтерска.
- В свободном классе первое место занял Владлен Стрепченков из Южно-Сахалинска, второе место - Степан Куленко также из областного центра, третье место досталось Денису Меркулову из Шахтерска.
Напомним, первый этап соревнований уже прошел 14 января. Третий, он же финальный, а также награждение победителей состоятся 25 февраля.
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