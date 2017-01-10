Следствие по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина завершено

фото РИА Новости

На скамье обвиняемых четверо бывших региональных чиновников, и их подозревают в получении взяток на сумму более полумиллиарда рублей

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование по уголовному делу в отношении бывших губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, заместителя председателя правительства Сахалинской области Сергея Карепкина, советника губернатора Сахалинской области Андрея Икрамова, министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области Николая Борисова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.5,6 ст. 290, ст. 174.1 УК РФ (получение взятки, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления). Всего следствием установлено 10 эпизодов преступной деятельности обвиняемых. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.

По данным следствия, в 2009 году губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин создал организованную преступную группу, в состав которой вошли заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Карепкин и советник губернатора Сахалинской области Андрей Икрамов. В период с 2009 по 2015 годы члены организованной группы под руководством Хорошавина в различном составе получили от 8 предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере рыболовства, сельского хозяйства, транспортного обеспечения и строительства, взятки за общее покровительство по службе, совершение действий, входящих в полномочия членов организованной группы и способствование таким действиям со стороны должностных лиц органов исполнительной власти Сахалинской области. Общая сумма взяток превышает 522 млн рублей.

Например, по одному из эпизодов в 2013-2014 годах Хорошавин и его соучастники получили в качестве взяток 85 млн рублей от предпринимателя, который в рамках государственного контракта выполнял работы по строительству дорог в Сахалинской области. Сумма взяток составила 6 процентов от суммы госконтракта. По другому эпизоду предприниматель, осуществляющий строительство учебного заведения в Южно-Сахалинске на бюджетные средства, вынужден был передать обвиняемым в качестве взяток 10 процентов от выделенных средств. Таким образом в 2013-2015 годах Хорошавин незаконно получил 125 млн рублей. Еще одному из потерпевших обвиняемые гарантировали поддержку региона при выделении предусмотренных законом субсидий на строительство животноводческого комплекса. Однако после того, как предприниматель вложил значительные средства в строительство, он был поставлен фактически в кабальные условия – за получение законной субсидии от него потребовали взятку.

После получения взяток их часть в сумме свыше 77 млн рублей Хорошавин легализовал путем зачисления на банковские карты и проведения операций по приобретению валюты.

Необходимо отметить, что ряд предпринимателей добровольно сообщили о фактах передачи взяток Хорошавину после того, как узнали, что в отношении него Следственным комитетом Российской Федерации осуществляется уголовное преследование.

Следователи установили, что часть имущества Хорошавина не была задекларирована в установленном законом порядке. По ходатайству следствия суд арестовал значительное количество дорогостоящих автомобилей, недвижимого имущества, ценностей и денежных средств. Впоследствии все это имущество было обращено в доход государства также по решению суда.

Среди этого имущества оказались 4 квартиры общей кадастровой стоимостью свыше 240 млн рублей, 6 машино-мест общей стоимостью более 2,9 млн рублей, 6 автомобилей стоимостью не менее 42,3 млн рублей, а также жилой дом, нежилое помещение, земельные участки, крупные суммы денежных средств в иностранных валютах на сумму более 700 млн рублей, ювелирные изделия и ценности.

В процессе следствия стало очевидным, что Хорошавин очень любил дорогие аксессуары. Видимо, наибольшую потребность губернатор испытывал в дорогих часах. В его коллекции их насчитывалось 195 экземпляров на общую сумму 602 млн рублей. Самые дорогие из них стоили 700 тыс. долларов США. Кстати, следствию стало известно, что незадолго до задержания Хорошавин заказывал очередные часы стоимостью более 36 млн рублей.

Думается, перечисленные суммы говорят сами за себя и опровергают слова обвиняемого об отсутствии «несметных богатств». К тому же сокрытие от налоговых органов такого количества имущества тоже о многом говорит. Поэтому заявления стороны защиты были лишь неудачными попытками ввести в заблуждение общество относительно действий Хорошавина и его соучастников.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.