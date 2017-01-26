В порту Шахтерска планируют построить нефтебазу

фото Восточной горнорудной компании

По словам исполнительного директора ООО «Угольный морской порт Шахтерск» Юрия Гвоздикова, в 2017 году компания планирует ввести нефтеналивной причал и построить нефтебазу ежегодной мощностью 3 тыс. т.



Как сообщает РЖД-партнер, в настоящее время проект согласовывается с Росморпортом и ФГБУ «Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки».



Помимо непосредственно технологических объектов, в Шахтерске будет организован пост аварийно-спасательного формирования. На один из буксиров установят современное оборудование с тем, чтобы использовать его как судно по борьбе с возможным разливом нефти.



Нефтеналивной причал необходим стивидору в первую очередь для сбора отработанных нефтесодержащих вод и снабжения собственного флота. Во вторую – для бункеровки принимаемых судов. В дальнейшем через порт планируется получать топливо, необходимое для производства на Солнцевском угольном разрезе, откуда уголь везется в Шахтерск для последующей отгрузки потребителям (в 2017 году стивидор намерен отправить 4,5 млн т угольной продукции).



В перспективе стивидорная компания сможет принимать нефтепродукты для нужд всего муниципального района.