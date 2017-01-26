новости
новости
Регистрация
В порту Шахтерска планируют построить нефтебазу
фото Восточной горнорудной компании

В порту Шахтерска планируют построить нефтебазу

В этом году там должен появиться и нефтеналивной причал

По словам исполнительного директора ООО «Угольный морской порт Шахтерск» Юрия Гвоздикова, в 2017 году компания планирует ввести нефтеналивной причал и построить нефтебазу ежегодной мощностью 3 тыс. т.

Как сообщает РЖД-партнер, в настоящее время проект согласовывается с Росморпортом и ФГБУ «Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки».

Помимо непосредственно технологических объектов, в Шахтерске будет организован пост аварийно-спасательного формирования. На один из буксиров установят современное оборудование с тем, чтобы использовать его как судно по борьбе с возможным разливом нефти.

Нефтеналивной причал необходим стивидору в первую очередь для сбора отработанных нефтесодержащих вод и снабжения собственного флота. Во вторую – для бункеровки принимаемых судов. В дальнейшем через порт планируется получать топливо, необходимое для производства на Солнцевском угольном разрезе, откуда уголь везется в Шахтерск для последующей отгрузки потребителям (в 2017 году стивидор намерен отправить 4,5 млн т угольной продукции).

В перспективе стивидорная компания сможет принимать нефтепродукты для нужд всего муниципального района.

сегодня, в 20:22 +1
Другие статьи по темам
Место
Шахтерск
Популярное на ASTV
Несколько собак оказались отрезаны от берега в порту Корсакова
Несколько собак оказались отрезаны от берега в порту Корсакова
Температура в колодце частного дома в Холмском районе поднялась до 22 градусов
Температура в колодце частного дома в Холмском районе поднялась до 22 градусов
Сахалинская прокуратура провела проверку по факту ДТП с 5 погибшими в Макаровском районе
Сахалинская прокуратура провела проверку по факту ДТП с 5 погибшими в Макаровском районе
Администрация Южно-Сахалинска не разрешила провести в областном центре гей-парад
Администрация Южно-Сахалинска не разрешила провести в областном центре гей-парад

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Спецслужбы оцепили многоэтажку в Холмске
Спецслужбы оцепили многоэтажку в Холмске
Разъяренная сахалинка угрожала убийством 10-летней девочке
Разъяренная сахалинка угрожала убийством 10-летней девочке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru