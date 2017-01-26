Спецслужбы оцепили многоэтажку в Холмске

фото очевидцев

Сегодня, 31 января около 8 часов вечера в оперативные службы Холмска поступило сообщение о том, что на чердаке жилой многоэтажки на улице Первомайской, 14 обнаружено взрывное устройство.

По словам очевидцев, на место происшествия выезжали сотрудники полиции, ГИБДД, скорой помощи, пожарные и спасатели. Жилой дом оцепили, чердак проверили. Ничего угрожающего жизни и здоровью людей не обнаружили.

"Мужчина и женщина, звонившие в оперативные службы, скорее всего, были пьяны. Их забрала полиция", - говорят очевидцы.

22:22. Как стало известно astv.ru, в доме по улице Первомайской, 14 проходит ремонт подъездов и чердачных помещений. Один из рабочих задержался на работе, к нему пришла женщина. Распитие спиртного продолжили. Она услышала подозрительные звуки, похожие на писк. Об этом парочка сообщила в МЧС. На место происшествия прибыли все оперативные службы города. Они обследовали помещение. Оказалось, что единственный предмет, который мог издавать звуки, похожие на те, что услышала женщина, это телефон.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных общественно опасных последствий).