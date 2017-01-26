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Спецслужбы оцепили многоэтажку в Холмске
фото очевидцев

Спецслужбы оцепили многоэтажку в Холмске

Поступило сообщение о взрывном устройстве на чердаке жилого дома

Сегодня, 31 января около 8 часов вечера в оперативные службы Холмска поступило сообщение о том, что на чердаке жилой многоэтажки на улице Первомайской, 14 обнаружено взрывное устройство.

По словам очевидцев, на место происшествия выезжали сотрудники полиции, ГИБДД, скорой помощи, пожарные и спасатели. Жилой дом оцепили, чердак проверили. Ничего угрожающего жизни и здоровью людей не обнаружили.

"Мужчина и женщина, звонившие в оперативные службы, скорее всего, были пьяны. Их забрала полиция", - говорят очевидцы.

22:22. Как стало известно astv.ru, в доме по улице Первомайской, 14 проходит ремонт подъездов и чердачных помещений. Один из рабочих задержался на работе, к нему пришла женщина. Распитие спиртного продолжили. Она услышала подозрительные звуки, похожие на писк. Об этом парочка сообщила в МЧС. На место происшествия прибыли все оперативные службы города. Они обследовали помещение. Оказалось, что единственный предмет, который мог издавать звуки, похожие на те, что услышала женщина, это телефон. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных общественно опасных последствий). 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 20:43 +5
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Комментарии
Crysis
Написано сегодня, в 20:53
ну не дебилы, ведь вычислят влёт и влетит по полной
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+5
Sakh65reg
Написано сегодня, в 20:57
на ровном месте срок заработали и на деньги попали
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+5
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 21:00
фамилии Лаврэнтию на стол.
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+1
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 21:00
....МорТВ на место происшествия выезжало?
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+9
Натали)))
Написано сегодня, в 21:10
PATRO, как бы не оно звонило
что бы сенсацию срубить
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+5
VULKAN
Написано сегодня, в 21:22
Натали))), Он в другом микрорайоне живёт
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+4
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 21:26
VULKAN, Прально,где живёт не гадит.
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+5
Еще 6 комментариев
dfhtkf
Написано сегодня, в 21:10
"...если бы не водка я б на нарах не торчал, ведь когда я выпимши я полный криминал.. "
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+4
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 21:58
dfhtkf,
Сектор..) эх,как вспомню..)))
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+1
dfhtkf
Написано сегодня, в 22:06
Добрый человек, до сих пор слушаю под настроение)
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 22:09
dfhtkf,
такая же байда.)))
"Сваааадьбааа.."
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+1
Ilya948
Написано сегодня, в 22:12
Попали ребятки на бабки,завтра им не так будет весело как сегодня
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0
Masenkaya
Написано сегодня, в 22:34
Заколебали синьки! Я домой шла когда полиция с сиреной туда проехали, думала Тройку опять ограбили, а там вон что.
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+3
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 22:39
Новость дополнена
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+1
Натали)))
Написано сегодня, в 22:47
Татьяна Сергеева,
опять синька
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+1
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