Разъяренная сахалинка угрожала убийством 10-летней девочке
Женщина проникла в чужой дом, разбив окно
Следственным отделом по Смирныховскому району СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней жительницы села Рощино. Она подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.119 УК РФ – угроза убийством.
Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, ночью 18 января 2017 года подозреваемая, чтобы найти своего сожителя, разбила окно в доме одной из жительниц поселка и проникла в него.
От звука разбившегося стекла и от крика матери проснулась 10-летняя девочка. Она испугалась и побежала на кухню за топором. Подозреваемая побежала вслед за девочкой, схватила кухонный нож и, демонстрируя его ребенку, стала угрожать убийством.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
Одна неадекват, ищет мужика ночами по чужим хатам. Вторая подрастает.... девочку бы психологу, ну мало ли она потом всю жизнь с собой будет топор носить.... всегда....везде....
а вот касаемо 33-летней синячки(уверен,бухает как прожжёная),тут надо изолировать явно...
я полагаю,что не пьющая дама так не поступит,это раз.
во-вторых,если допустить,что она не пьющая,а имеет проблемы с головой,то тут вопрос к медикам..
но думаю,что первое..