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Разъяренная сахалинка угрожала убийством 10-летней девочке
severpost.ru

Разъяренная сахалинка угрожала убийством 10-летней девочке

Женщина проникла в чужой дом, разбив окно

Следственным отделом по Смирныховскому району СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней жительницы села Рощино. Она подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.119 УК РФ – угроза убийством.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, ночью 18 января 2017 года подозреваемая, чтобы найти своего сожителя, разбила окно в доме одной из жительниц поселка и проникла в него.

От звука разбившегося стекла и от крика матери проснулась 10-летняя девочка. Она испугалась и побежала на кухню за топором. Подозреваемая побежала вслед за девочкой, схватила кухонный нож и, демонстрируя его ребенку, стала угрожать убийством.

В настоящее время по  уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 20:01 +3
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Событие
угроза убийством
Место
Смирныховский районРощино
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Комментарии
AnnaAnna
Написано сегодня, в 20:06
Вот это девочка!!!
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+5
Маргарита
Написано сегодня, в 20:23
Ама-ама-криииимииинаааааал

Одна неадекват, ищет мужика ночами по чужим хатам. Вторая подрастает.... девочку бы психологу, ну мало ли она потом всю жизнь с собой будет топор носить.... всегда....везде....
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+2
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 20:27
ага, девочка)))
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+4
WARR777
Написано сегодня, в 20:30
Мдааааа..... Вот это картина. Девочка с топором и пьяная баба с ножом
. С ума сойти можно
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+5
WARR777
Написано сегодня, в 20:30
Бедная мама))))))
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0
Белый Мишка
Написано сегодня, в 20:34 Отредактированно сегодня, в 20:38
Попыталась себе представить ... и смешно, и страшно
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+4
laskotka
Написано сегодня, в 20:39
деревенские будни...
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+3
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 20:44
у ребёнка сработал инстинкт самосохранения...возможно учили в случае чего хватать топор,либо на взрослых насмотрелась.
а вот касаемо 33-летней синячки(уверен,бухает как прожжёная),тут надо изолировать явно...
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+6
Den
Написано сегодня, в 20:52 Отредактированно сегодня, в 20:52
Добрый человек, Там вся деревня на ушах стоит, молодежи заняться нечем, вот и бухают....
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+3
Reader
Написано сегодня, в 20:55
Добрый человек, синячке?
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0
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 20:57
Reader,
я полагаю,что не пьющая дама так не поступит,это раз.
во-вторых,если допустить,что она не пьющая,а имеет проблемы с головой,то тут вопрос к медикам..
но думаю,что первое..
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+3
Еще 2 комментария
Reader
Написано сегодня, в 20:55
Молодец, не растерялась
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+2
rebra_na_trawe
Написано сегодня, в 20:59
трэш)))
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−1
dfhtkf
Написано сегодня, в 21:12
В 10 лет и за топором.. Видно у бедной девочки богатый уже, жизненный опыт.. Беда..
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+1
Mopsik
Написано сегодня, в 21:38
dfhtkf, от страха можно и 50кг кувалду поднять в таком возрасте и не заметить тяжести. Просто у девочки от испуга защитная реакция сработала, после криков матери.
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+5
Натали)))
Написано сегодня, в 21:16
Наверное, правило в семье...По крику матери хватать топор.
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+4
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 21:52
Натали))), Частенько по ходу пьяные тётки в окна карабкаются до той хаты,раз у девочки такая привычка выработалась!
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+4
VULKAN
Написано сегодня, в 21:36
Цирк...
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+1
Crysis
Написано сегодня, в 21:47
какие страсти-мордасти там творятся, очуметь можно
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+3
Alla123
Написано сегодня, в 21:50
Дурдом в селе Рощино! Это же не словами выразить.... ребёнок 10 лет ринулся за топором...., кто то подал пример, видела, знает "что делать" кто займётся психологической помощью и коррекцией психики ребёнка ?
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0
Игорь и Наталья Рожковы
Написано сегодня, в 22:59
ВОТ ВЫРОСТИТ ДЕВОЧКА БУДЕТ У НЕЕ МУЖ И НЕ ДАЙ БОГ ЗАГУЛЯЕЕТ СТРАШНО ПОДУМАТЬ НА ЧТО РЕШИТСЯ ДЕВОЧКАААААА
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0
Nato4ka
Написано сегодня, в 23:23
А я думаю что ребенок по просьбе матери побежал за топором в кухню. Иначе пьяная гостья не побежала бы за ней. Искала бы своего потеряшку по квартире.
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0
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