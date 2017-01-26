Разъяренная сахалинка угрожала убийством 10-летней девочке

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Следственным отделом по Смирныховскому району СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней жительницы села Рощино. Она подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.119 УК РФ – угроза убийством.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, ночью 18 января 2017 года подозреваемая, чтобы найти своего сожителя, разбила окно в доме одной из жительниц поселка и проникла в него.

От звука разбившегося стекла и от крика матери проснулась 10-летняя девочка. Она испугалась и побежала на кухню за топором. Подозреваемая побежала вслед за девочкой, схватила кухонный нож и, демонстрируя его ребенку, стала угрожать убийством.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.