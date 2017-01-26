Путин рассмотрит готовые предложения по использованию земель на Курилах

Предложения по вопросу использования земли на Курилах для рассмотрения Владимиром Путиным готовы, сообщил журналистам полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Об этом пишет РИА Новости.

"Очевидно, что предложения для рассмотрения президентом РФ в федеральные органы исполнительной власти готовы, но решение по тому, какие будут делаться предложения, будет принимать президент РФ", — ответил Трутнев на вопрос о том, прорабатывала ли российская сторона вопрос совместного использования РФ и Японией земли на Южных Курилах.

Ранее агентство Киодо со ссылкой на источник в японском министерстве иностранных дел сообщало, что правительства России и Японии рассматривают возможность начала в Москве на текущей неделе переговоров о совместной хозяйственной деятельности двух стран на Южных Курилах. Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря 2016 года.