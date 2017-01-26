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Путин рассмотрит готовые предложения по использованию земель на Курилах

Путин рассмотрит готовые предложения по использованию земель на Курилах

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на островах была достигнута на российско-японском саммите

Предложения по вопросу использования земли на Курилах для рассмотрения Владимиром Путиным готовы, сообщил журналистам полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Об этом пишет РИА Новости.

"Очевидно, что предложения для рассмотрения президентом РФ в федеральные органы исполнительной власти готовы, но решение по тому, какие будут делаться предложения, будет принимать президент РФ", — ответил Трутнев на вопрос о том, прорабатывала ли российская сторона вопрос совместного использования РФ и Японией земли на Южных Курилах.

Ранее агентство Киодо со ссылкой на источник в японском министерстве иностранных дел сообщало, что правительства России и Японии рассматривают возможность начала в Москве на текущей неделе переговоров о совместной хозяйственной деятельности двух стран на Южных Курилах. Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря 2016 года.

сегодня, в 22:08 +3
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Комментарии
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 22:10
Не забудьте согласовать со мной,Владимир Владимирович.
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+3
Triton
Написано сегодня, в 22:37
Добрый человек, только после вручения вердикта доверия - Я торжественно вручаю Вам это самое доверие самоличное и так далее, честно
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 22:42
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+1
Triton
Написано сегодня, в 22:51
Добрый человек, Я работаю над меморандумом но пока могу написать гиперхокку
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0
Еще 3 комментария
VULKAN
Написано сегодня, в 23:18
Не зря в народе говорят: "Пусти ....... за стол, а она и ноги на стол".

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на ДВУХСПАЛЬНОЙ КРОВАТИ была достигнута на российско-японском саммите
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+1
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