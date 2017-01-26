Горящий внедорожник потушили в Южно-Сахалинске

Сегодня, 31 января примерно в 22:20 в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что напротив дома по улице Пуркаева, 106 горит автомобиль Toyota Land Cruiser.

По словам очевидцев, рядом с припаркованным у дома автомобилем находились Toyota Mark II и Toyota Crown.

Как стало известно astv.ru, горел моторный отсек внедорожника на площади 1кв.метр.

Водитель пытался потушить пламя самостоятельно, но ему это не удалось. Водитель грейдера, работающего на расчистке дорог Южно-Сахалинска от снега, первым пришел на помощь и стал засыпать огонь снегом.

На тот момент на место происшествия прибыли автоцистерна и 5 человек личного состава пятой пожарной части областного центра (сотрудники шестой пожарной части, располагающейся неподалеку, в это время тушили другой пожар).

Огонь полностью потушили примерно через 10-15 минут после прибытия спасателей. Основное пламя сбили снегом очевидцы и хозяин машины.

Автомобиль подлежит восстановлению, но для этого потребуется очень дорогостоящий ремонт. Салон машины не пострадал.

Причины возгорания выясняют пожарные дознаватели.