Горящий внедорожник потушили в Южно-Сахалинске
Пожар произошел вечером 31 января на улице Пуркаева
Сегодня, 31 января примерно в 22:20 в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что напротив дома по улице Пуркаева, 106 горит автомобиль Toyota Land Cruiser.
По словам очевидцев, рядом с припаркованным у дома автомобилем находились Toyota Mark II и Toyota Crown.
Как стало известно astv.ru, горел моторный отсек внедорожника на площади 1кв.метр.
Водитель пытался потушить пламя самостоятельно, но ему это не удалось. Водитель грейдера, работающего на расчистке дорог Южно-Сахалинска от снега, первым пришел на помощь и стал засыпать огонь снегом.
На тот момент на место происшествия прибыли автоцистерна и 5 человек личного состава пятой пожарной части областного центра (сотрудники шестой пожарной части, располагающейся неподалеку, в это время тушили другой пожар).
Огонь полностью потушили примерно через 10-15 минут после прибытия спасателей. Основное пламя сбили снегом очевидцы и хозяин машины.
Автомобиль подлежит восстановлению, но для этого потребуется очень дорогостоящий ремонт. Салон машины не пострадал.
Причины возгорания выясняют пожарные дознаватели.
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4 Ленд горит
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Жаль владельца,200-ый классная машинка!
Водитель грейдера респектуха!
Вас не смущает, например сигнализация, или подогрев двигателя? Кроме как на поджог уши и хвост больше не могут сообразить?