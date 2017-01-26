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Горящий внедорожник потушили в Южно-Сахалинске

Горящий внедорожник потушили в Южно-Сахалинске

Пожар произошел вечером 31 января на улице Пуркаева

Сегодня, 31 января примерно в 22:20 в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что напротив дома по улице Пуркаева, 106 горит автомобиль  Toyota Land Cruiser.
 
По словам очевидцев, рядом с припаркованным у дома автомобилем находились Toyota Mark II и Toyota Crown.
 
Как стало известно astv.ru, горел моторный отсек внедорожника на площади 1кв.метр.
 
Водитель пытался потушить пламя самостоятельно, но ему это не удалось. Водитель грейдера, работающего на расчистке дорог Южно-Сахалинска от снега, первым пришел на помощь и стал засыпать огонь снегом.
 
На тот момент на место происшествия прибыли автоцистерна и 5 человек личного состава пятой пожарной части областного центра (сотрудники шестой пожарной части, располагающейся неподалеку, в это время тушили другой пожар).
 
Огонь полностью потушили примерно через 10-15 минут после прибытия спасателей. Основное пламя сбили снегом очевидцы и хозяин машины.                  
Автомобиль подлежит восстановлению, но для этого потребуется очень дорогостоящий ремонт. Салон машины не пострадал.
 
Причины возгорания выясняют пожарные дознаватели.
 

 

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Ленд горит
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 00:05 +3
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Комментарии
Станислав Ри
Написано сегодня, в 00:09
Красавчик водитель грейдера!
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+5
sergeysidorov91
Написано сегодня, в 02:36
Станислав Ри, Самый легкий способ бросить курить! С помощью советов Малышевой - 1tv-zdorovya.blogspot.com бросил за неделю и начал молодеть. Пропала усталость, стало больше энергии на семью и детей, скинул лишний вес, теперь хочу поделиться с вами
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−1
naemasha
Написано сегодня, в 04:03
sergeysidorov91, Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- vkk.me/minzdrav
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−3
Добрый человек
Написано сегодня, в 00:10
Ленд был хороший...
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+4
Зайчег
Написано сегодня, в 00:13 Отредактированно сегодня, в 00:18
А не это ли чел поджёг,что музыку на видео так быстро наложил и опубликовал?

Жаль владельца,200-ый классная машинка!
Водитель грейдера респектуха!
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+5
varvar007
Написано сегодня, в 00:32
Зайчег, Нет это не он.Он коментировал с отцом с окна
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+1
Annamaliya
Написано сегодня, в 00:21
Какой ужас, не дай Бог!
...жалко очень..машина ведь дорогущая((...а водителям грейдеров отдельный респект
...остались еще неравнодушные люди.
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+4
Annamaliya
Написано сегодня, в 00:23
А кто знает из-за чего может загореться моторный отсек?...глюк в электропроводке?...или это явный поджог?
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+3
Зайчег
Написано сегодня, в 00:45
Annamaliya, мене кажется поджог,какой глюк на практически новой машине?По городу унитазы ездят 80-х,90-х гг и нечего.
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+4
Vaska
Написано сегодня, в 00:56
Зайчег, сразу видно зайчег.
Вас не смущает, например сигнализация, или подогрев двигателя? Кроме как на поджог уши и хвост больше не могут сообразить?
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0
Зайчег
Написано сегодня, в 01:11
Vaska, а ты не остроумничай Увася.Брошюрки поштудировал больше не чего чего не знаешь из электрооборудованияя автомобиля???Умник теперь скажи зачем на новой машине ставить сигналку(если она стоит штатная то есть с завода),и тем более на новую машину ставить котёл подогревателя,если она и так отлично заводиться и прогревается???Что на это скажешь Василий?если не ездил на таких авто,то сиди читай и уму разуму набирайся!
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+2
Еще 3 комментария
varvar007
Написано сегодня, в 03:14
А может это стоянщики чудят,уже ни первый джип горит
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+1
Online
komissar Online
Написано сегодня, в 06:15
Водителя погрузчиков молодцы, быстрее чем пожарные сработали.
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0
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