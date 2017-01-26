Житель Углегорска задержан за попытку изнасилования знакомой

Перед тем, как домогаться, он выставил бывшего мужа женщины из ее квартиры

В следственный отдел по Углегорску СУ СК РФ по Сахалинской области обратилась с заявлением 29-летняя местная жительница. Она сообщила о том, что 37-летний знакомый попытался её изнасиловать.

Как сообщают в областном следкоме, подозреваемый был задержан, и в отношении него следственным отделом возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.1 ст. 131 УК (покушение на изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По версии следствия, подозреваемый пришел в гости к потерпевшей, где уже находился бывший супруг женщины. Ночью пьяный гость выставил из квартиры бывшего супруга женщины, а затем, применяя насилие совершил в отношении сахалинки иные действия сексуального характера, а также попытался вступить с хозяйкой квартиры в половое сношение. Однако задуманное подозреваемый не смог довести до конца - потерпевшей удалось вырваться и убежать.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.