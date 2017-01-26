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Житель Углегорска задержан за попытку изнасилования знакомой

Житель Углегорска задержан за попытку изнасилования знакомой

Перед тем, как домогаться, он выставил бывшего мужа женщины из ее квартиры

В следственный отдел по Углегорску СУ СК РФ по Сахалинской области обратилась с заявлением 29-летняя местная жительница. Она сообщила о том, что 37-летний знакомый попытался её изнасиловать.

Как сообщают в областном следкоме, подозреваемый был задержан, и в отношении него следственным отделом возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.1 ст. 131 УК (покушение на изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По версии следствия, подозреваемый пришел в гости к потерпевшей, где уже находился бывший супруг женщины. Ночью пьяный гость выставил из квартиры бывшего супруга женщины, а затем, применяя насилие совершил в отношении сахалинки иные действия сексуального характера, а также попытался вступить с хозяйкой квартиры в половое сношение. Однако задуманное подозреваемый не смог довести до конца - потерпевшей удалось вырваться и убежать.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 21:50 +3
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Комментарии
Alla123
Написано сегодня, в 21:53
Причинное место жить не даёт спокойно, следовательно лучше без него...
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 21:56
"Ты хто?..бывший?..уходи,бывший!...теперь моя очередь!."

а если серьёзно...неужели за таким знакомым она раньше ничего не замечала?..что-то нам не договаривают...
Ну попал ты,знакомый....статейка то не авторитетная...эх,дибил...
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+3
VULKAN
Написано сегодня, в 22:00
Написано: "По версии следствия, подозреваемый пришел в гости к потерпевшей, где уже находился бывший супруг женщины.".
На свою голову пригласила гостей
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+3
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 22:03
VULKAN,
втроём не получилось,один оказался жадный.
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+3
varvar007
Написано сегодня, в 22:14
Что за муж???Тряпка какая-та
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0
alenka86
Написано сегодня, в 22:18
Ужас
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+1
Triton
Написано сегодня, в 22:28
пьяный любовный треугольник это всегда экшн, а если хоть один из углов отмороженный - треш и как следствие - следствие
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+3
lvista
Написано сегодня, в 22:32
опять на Войтинского?
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+1
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