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Ученые пообещали сахалинским рыбакам успешную крабовую путину

Ученые пообещали сахалинским рыбакам успешную крабовую путину

Всего в текущем году на Дальневосточном бассейне рекомендуется освоить почти 46,5 тыс. тонн крабов-стригунов

Прогноз промысловой обстановки и возможного изъятия крабов-стригунов в дальневосточных морях был представлен на заседании Ученого совета ТИНРО-Центра, сообщается на сайте института.

Документ этого года отличается от предыдущих версий большей ориентированностью на интересы рыбаков – научная составляющая лаконична, упор сделан на информацию о предполагаемой промысловой обстановке в районах промысла, экономический анализ крабовых рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, районах концентрации промысловых особей, что делает данный путинный прогноз удобным для промышленников.

Ситуацию с основными промысловыми крабами на Дальневосточном бассейне характеризуется как стабильная, состояние их запасов держится на высоком уровне. Результаты исследований таких видов как крабы-стригуны опилио, Бэрда и ангулятус позволили рекомендовать увеличить общий допустимый улов в 2017 г. Всего в текущем году на Дальневосточном бассейне рекомендуется освоить почти 46,5 тыс. тонн крабов-стригунов. Основная часть приходится на шельфового краба-стригуна опилио (снежный краб)–25,7 тыс. тонн или 55,7% от общего объема ОДУ крабов-стригунов. Наибольшие объемы вылова этого объекта определены в Северо-Охотоморской подзоне – 15,6 тыс. тонн, в подзоне Приморье – примерно 5,2 тыс. тонн, а также в Западно-Беринговоморской зоне – около 2,6 тыс. тонн.

Также к освоению предлагается почти 7,5 тыс. тонн глубоководного красного краба-стригуна, обитающего в подзоне Приморье и примерно 8,1 тыс. тонн ангулятуса, чьи запасы в основном сосредоточены в водах Восточного Сахалина. Наиболее ценного краба-стригуна – Бэрда, предполагается выловить в объеме 5,2 тыс. тонн, преимущественно в Камчатско-Курильской подзоне (около 4,4 тыс. тонн).

По словам ученых, прогнозируемая синоптическая и гидротеримическая обстановки не выходят за рамки среднемноголетних значений, что позволяет рассчитывать на успешный ход путины.

В то же время анализ объемов официально регистрируемого вывоза крабов/крабовой продукции из России и объемов импорта странами Азиатско-Тихоокеанского региона показывает заметное различие. Это по-прежнему говорит о существовании сектора нелегального вылова и поставок крабов. Россия заключила с рядом стран соглашения по предотвращению ННН-промысла, в том числе и направленные на искоренение незаконной добычи и оборота крабов, но судя по статистике, пока полностью победить браконьерство не удается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:33 +2
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Комментарии
Забанен администрацией
Написано сегодня, в 11:41
Каким рыбакам?
Что за галимотью вы пишите?Потом идёт конфискация лодки,руль-мотора,автомобиля и всего что есть у рыбаков...
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+4
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 11:57
Готовьтесь браконьеры, ученые пообещали успешную крабовую путину.
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+2
VULKAN
Написано сегодня, в 12:07
Обещанного 3 года ждут
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+4
max7676
Написано сегодня, в 12:14
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+3
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 12:27 Отредактированно сегодня, в 12:28
Ошибка в заголовке...Надо писать так

Ученые пообещали сахалинским рыбакам успешную крабовую Путину
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+2
Online
Triton Online
Написано сегодня, в 12:54
не рыбакам а крабакам
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+2
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 13:11 Отредактированно сегодня, в 13:11
Учёные пообещали успешную крабовую Лаврэнтию.
Никто из учёных не хочет в Магадан.
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+1
Балтийская Килька
Написано сегодня, в 19:14
Удивительная вещь прогнозы эти))) Гадание на кофейной гуще))
Лизон, а шрифт спецом такой бздюлечный, чтоб враги не смогли прочесть?)))
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+4
max7676
Написано сегодня, в 19:17
Балтийская Килька, Эх прогнозы эти , в том году напрогнозировали, что путина хорошая будет
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+3
Балтийская Килька
Написано сегодня, в 19:18
max7676, а что, у нас путина плохая?
Путина мне нра, мне медведина не нра)
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+3
max7676
Написано сегодня, в 19:19 Отредактированно сегодня, в 19:22
Балтийская Килька,
Вот узнаю Кильку в добром здравии и остроумии .
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+3
Еще 11 комментариев
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