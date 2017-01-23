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С центральной площади Углегорска метель "унесла" огромный светящийся шар

С центральной площади Углегорска метель "унесла" огромный светящийся шар

Конструкция перекатилась в один из дворов на улице Победы

Метель накрыла Углегорский район в субботу, 28 января. В райцентре перемело дороги и внутридворовые территории

По словам местных жителей, порывом ветра с центральной площади сорвало новогодний светящийся шар. Конструкция перекатилась в один из дворов на улице Победы.  

Сейчас шар уже вернули на место. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 13:11 +5
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Комментарии
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 13:12
улетел шарик.)))не успели пропить его местные алкаши.))
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+1
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 14:18
Хоть не придавило ни кого
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