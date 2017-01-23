С центральной площади Углегорска метель "унесла" огромный светящийся шар

Конструкция перекатилась в один из дворов на улице Победы

Метель накрыла Углегорский район в субботу, 28 января. В райцентре перемело дороги и внутридворовые территории

По словам местных жителей, порывом ветра с центральной площади сорвало новогодний светящийся шар. Конструкция перекатилась в один из дворов на улице Победы.

Сейчас шар уже вернули на место.