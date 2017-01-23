С центральной площади Углегорска метель "унесла" огромный светящийся шар
Конструкция перекатилась в один из дворов на улице Победы
Метель накрыла Углегорский район в субботу, 28 января. В райцентре перемело дороги и внутридворовые территории
По словам местных жителей, порывом ветра с центральной площади сорвало новогодний светящийся шар. Конструкция перекатилась в один из дворов на улице Победы.
Сейчас шар уже вернули на место.
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Комментарии
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 13:12
улетел шарик.)))не успели пропить его местные алкаши.))
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 14:18
Хоть не придавило ни кого
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