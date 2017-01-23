ВК «Сахалин» одержал 100-ю победу в чемпионате России

Чтобы достичь знакового рубежа, волейболистам потребовалось чуть более четырех лет и 155 матчей

Накануне в 15 туре женской волейбольной Суперлиги «Сахалин» в гостях нанес поражение «Ленинградке». Игра в Санкт-Петербурге завершилась победой островитянок на тай-брейке, сообщает пресс-служба сахалинского минспорта.

Это – 100-я победа «Сахалина» в чемпионате страны. На то, чтобы достичь знакового рубежа, сахалинским волейболистам потребовалось чуть более четырех лет и 155 матчей.

Первая победа островной команды датирована 14 октября 2012 года. В этот день, как и вчера, «Сахалин» победил в Санкт-Петербурге, где был сильнее «СДЮСШОР-Экран» (3:1).

Подробности первой победы «Сахалина» в высшей лиге «А» сообщил Михаил Конорев, работавший в то время тренером-статистиком:

- Начало первой партии осталось за хозяйками площадки. Гости долго не могли справиться с приемом, отсюда не ладилась игра в атаке. Как итог - 8:4 к первому техническому перерыву в пользу «Экрана». Выслушав тренерские наставления, волейболистки «Сахалина» смогли не только догнать соперниц, но и выиграть партию – 25:23. Второй сет прошел в равной борьбе, но в конце партии питерские волейболистки проявили характер и не оставили шансов игрокам дальневосточной команды - 25:19. Третья и четвертая партии показали, что уровень сахалинских игроков все же намного выше, и поражение в прошлом матче было лишь обидным недоразумением. Третья партия закончилась со счетом 25:14, а четвертая 25:16 в пользу ВК Сахалин. Таким образом, островная команда сумела одержать первую победу в своей истории – 3:1 (25:23, 19:25, 25:14, 25:16)! Не хочется выделять лучшего игрока, так как все молодцы, сыграли ровно. Отмечу лишь, что очень хорошо проявила себя капитан команды Яна Арутюнян.

- Я благодарен девочкам! Они смогли настроиться после тяжелых трех поражений, от и до выполнили установку на игру. Но всё равно у нас есть, над чем работать. Есть как технические, так и тактические ошибки, - добавил главный тренер ВК «Сахалин» Константин Приходько.

Статистика игроков: Алевтина Немцева (16), Валерия Горенко (15 очков), Юлия Гильманова (12), Наталья Остроухова (12), Александра Тэрзич (10), Яна Арутюнян (7), Екатерина Попова (1).

Количество побед по сезонам:

2012/13 (высшая лига «А») – 23;

2013/14 (высшая лига «А») – 25;

2014/15 (высшая лига «А») – 24;

2015/16 (высшая лига «А») – 25;

2016/17 (Суперлига) - 3.

На своей площадке – 60 побед (9 на тай-брейке), на чужой – 40 (9).

В рамках чемпионатов высшей лиги «А» и Суперлиги «Сахалин» побеждал 18 соперников:

«Спарта» (Нижний Новгород) – 15 побед; «Приморочка» (Владивосток) – 12; «Политех» (Курск) – 10; «Локо-Ангара»/«Фортуна» (Иркутск) – 8; «Олимп» (Куйбышев) – 8; «Ленинградка» (Санкт-Петербург) – 7; ВК «Обнинск» - 6; ВК «Воронеж» - 5; «Метар» (Челябинск) – 5; «Индезит» (Липецк) – 4; «Северянка» (Череповец) – 4; «Тюмень-ТюмГУ» - 4; «СДЮСШОР-Экран» (Санкт-Петербург) – 3; «Енисей» (Красноярск) – 3; «Импульс-Спорт» (Волгодонск) – 3; «Хара Морин» (Улан-Удэ) – 1; «Надежда» (Серпуховский район) – 1; «Протон» (Саратов) – 1.

Юбилейные победы:

25-я победа: 20.10.2013. «Енисей» (Красноярск) – «Сахалин» - 0:3 (18:25, 11:25, 12:25).