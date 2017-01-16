Более 30 гектаров акватории Сахалина получат предприниматели

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В соответствии с планом-графиком аукционов на право пользования рыбоводным участком в 1 квартале 2017 года в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне планируется предоставить 54 таких участка общей площадью 5223,53 гектар. Речь идет о 3 участках площадью 31,88 га в Сахалинской области, 18 участках площадью 389,45 га в Хабаровском краге и 33 участках площадью 4802,2 га в Приморье, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Планы-графики проведения аукционов опубликованы на сайтах Минвостокразвития, Росрыболовства и его территориальных управлений в Дальневосточном федеральном округе.

Напомним, в соответствии с поручением вице-премьера – полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева по итогам первого заседания правительственной подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока предоставление всей пригодной для аквакультуры акватории должно быть завершено до 1 января 2019 года. Также в соответствии с поручением Ю.П.Трутнева Росрыболовством осуществляется создание специальной геоинформационной системы рыбоводных участков.

По словам министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, «более 2 млн га морской акватории у российского побережья Японского моря и юга Охотского моря пригодны для аквакультуры; однако, осваивается меньше 20 тыс. га. Потенциал производства аквакультуры на Дальнем Востоке составляет более 1 млн тонн продукции в год, при этом он реализован менее чем на один процент».

По мнению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, «безусловно, поручение Юрия Трутнева о создании геоинформационной системы, которая позволит по прозрачной процедуре формировать рыбоводные участки, для Сахалинской области как региона с мощным рыбодобывающим комплексом, очень значимое».

- Для нас важно повысить эффективность отрасли, максимально упростить различные бюрократические процедуры для бизнеса. Мы и ранее двигались в этом направлении, поэтому смогли достаточно быстро среагировать на новую инициативу, - сказал глава островного региона, отметив, что уже сейчас в области на аукцион выставляется три участка под строительство рыбоводных заводов. Параллельно проводится ревизия рыбопромысловых морских участков, которые находятся в ведении субъекта, определяем границы.

«Совместно с рыбаками оцениваем, как используются уже зарезервированные акватории. Если они несколько лет не востребованы, то такие участки мы переоформляем как свободные, - уточнил Олег Кожемяко. - В целом за этот год мы намерены сформировать 42 участка общей площадью порядка 6,5 тысяч гектаров. Из них 15 находятся в высокой степени проработки – все необходимые процедуры завершим в первом квартале, еще 7 оформим уже во втором квартале, и еще 20 – до конца года».