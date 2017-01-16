Декретники смогут оплачивать взносы по ипотеке в течение трех лет
С такой идеей вышел Минстрой на съезде "Единой России"
За счет средств маткапитала родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут оплачивать взносы по ипотеке на протяжении трех лет. С такой идеей вышел Минстрой на съезде "Единой России". Об этом пишет "Российская газета".
Идею озвучил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин, выступая в ходе одной из дискуссионных площадок съезда. Он напомнил, что маткапитал может направляться на погашение процентов по ипотеке, на строительство, первоначальный взнос.
"Вот у нас молодая семья взяла ипотеку, но в семье рождается второй-третий ребёнок, как бог даст. Мы можем, если один из родителей уходит в отпуск по уходу за ребёнком, не единовременно материнский капитал погасить, а пропорционально платежам на тот объем, который есть", - сказал он.
Такая схема будет удобна банкам, добавил представитель Минстроя.
Сейчас размер маткапитала составляет 453 тыс. 026 руб.