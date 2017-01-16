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Декретники смогут оплачивать взносы по ипотеке в течение трех лет
nrnews.ru

Декретники смогут оплачивать взносы по ипотеке в течение трех лет

С такой идеей вышел Минстрой на съезде "Единой России"

За счет средств маткапитала родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут оплачивать взносы по ипотеке на протяжении трех лет. С такой идеей вышел Минстрой на съезде "Единой России". Об этом пишет "Российская газета".

Идею озвучил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин, выступая в ходе одной из дискуссионных площадок съезда. Он напомнил, что маткапитал может направляться на погашение процентов по ипотеке, на строительство, первоначальный взнос.

"Вот у нас молодая семья взяла ипотеку, но в семье рождается второй-третий ребёнок, как бог даст. Мы можем, если один из родителей уходит в отпуск по уходу за ребёнком, не единовременно материнский капитал погасить, а пропорционально платежам на тот объем, который есть", - сказал он.

Таким образом, за счет средств маткапитала семья будет освобождена от взносов по ипотеке на три года - то время, пока длится декретный отпуск.

Такая схема будет удобна банкам, добавил представитель Минстроя.

Сейчас размер маткапитала составляет 453 тыс. 026 руб.

сегодня, в 10:30 +2
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Комментарии
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 10:53
Масло маслом не испортишь
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0
Online
Lukich Online
Написано сегодня, в 11:05
senchick, А кашу?
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+1
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 11:16
Lukich, А кашу уже давно заварили
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