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Наездника на внедорожнике не первый день видят в Южно-Сахалинске
видео очевидцев

Наездника на внедорожнике не первый день видят в Южно-Сахалинске

Его ищут правоохранительные органы

Уже не первый день жители Южно-Сахалинска видят на дорогах города мужчину, передвигающегося не внутри салона автомобиля, а на крыше машины. 

Экстремал передвигается на крыше внедорожника и днем, и ночью. В основном его видят в центре города.

Согласно правилам дорожного движения "22.8. Запрещается перевозить людей:

вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузове-фургоне), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла и вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения".
 
Наездника уже разыскивают правоохранительные органы.

 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 10:14 +11
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Место
Южно-Сахалинск
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Комментарии
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 10:16
Дуракам закон не описан.
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+12
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 10:21 Отредактированно сегодня, в 10:21
Этот мужчина скорее всего "чемодан"..Который нести тяжело ...и выбросить жалко..поэтому везут))))))))))
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+12
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 10:36
Вот что у человека в голове творится!
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+7
Online
BENIS Online
Написано сегодня, в 10:38
В такой то холод на крыше? Дед мороз однако.
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+6
lvista
Написано сегодня, в 10:46
ну дела!!! Может он закаляется перед суровой сахалинской рыбалкой?
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+5
vladsakh
Написано сегодня, в 10:52
Жаль что вместо героев, рождаются идиоты.
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+7
Trucker
Написано сегодня, в 10:53
По моцику наверно тоскует.
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+5
Online
BenZziНовая_радуга Online
Написано сегодня, в 11:26
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+3
Игорь Иванов
Написано сегодня, в 12:01
Trucker, скорее всего по квадроциклу
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+3
КиР84
Написано сегодня, в 10:57 Отредактированно сегодня, в 10:57
Артист блин
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0
Online
BenZziНовая_радуга Online
Написано сегодня, в 11:26
А нельзя по гос номеру водилу внедорожника найти? В чем трабл то?
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+6
ИринаХ
Написано сегодня, в 11:32
BenZziНовая_радуга, тоже проблемы не вижу, по гос номеру найти владельца и разыскивать через него этого наездника.
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+4
Online
forsen Online
Написано сегодня, в 11:29
Может он проспорил желание идиоту по пьяне., вот выполняет :))
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0
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 11:29
Согласно правилам дорожного движения "22.8. Запрещается перевозить людей:
вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузове-фургоне), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла и вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения".
а разве не водилу должны наказать?
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+4
ИринаХ
Написано сегодня, в 11:33
leksoos13, вот вот зачем разыскивать наездника то, если можно найти водителя, тем более, что нарушает он!
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+5
Valer4ik
Написано сегодня, в 11:42
ИринаХ, может этот ниндзя незаметно забирается на крышу и катается зайцем а водитель ни сном не духом
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0
ИринаХ
Написано сегодня, в 11:47
Valer4ik, ну да ну да ага
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0
Еще 4 комментария
nikolayppu
Написано сегодня, в 11:49
"Всадник без головы"
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+1
Online
AX9566 Online
Написано сегодня, в 12:14
nikolayppu, Голова то есть, но с опилками
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+1
Online
андрей Online
Написано сегодня, в 12:53
видел его пару дней назад ночью, думал показалось
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0
Ярославчик
Написано сегодня, в 12:55
Ну если у человека ума не хватает, свою же голову ему не пришить. Идиоты на каждом шагу.
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+3
katenok1183
Написано сегодня, в 12:55 Отредактированно сегодня, в 12:57
что по номерам найти немогут?! Точно,вспомнила! Себе нужно на машину рейлинги купить!
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0
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