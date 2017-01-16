Наездника на внедорожнике не первый день видят в Южно-Сахалинске

видео очевидцев

Уже не первый день жители Южно-Сахалинска видят на дорогах города мужчину, передвигающегося не внутри салона автомобиля, а на крыше машины.

Экстремал передвигается на крыше внедорожника и днем, и ночью. В основном его видят в центре города.

Согласно правилам дорожного движения "22.8. Запрещается перевозить людей:

вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузове-фургоне), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла и вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения".

Наездника уже разыскивают правоохранительные органы.