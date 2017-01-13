Область в очередной раз будет спасать сахалинских угольщиков от банкротства
Решается, какая помощь нужна двум компаниям Углегорского района
Депутаты областной думы создали рабочую группу по разработке мер помощи угольщикам Углегорского района, сообщается на сайте облдумы. В группу вошли представители ряда министерств.
Депутат Александр Болотников напомнил, что в конце прошлого года в областную Думу обратились представители предприятий "Углегорскуголь" и "Сахалинуголь-6" (шахта "Ударновская"). Первое предприятие работает стабильно, но там заканчиваются запасы угля. Что касается ООО "Сахалинуголь-6", то в него из областного бюджета был вложен почти 1 млрд. рублей. Но финансовое состояние предприятия ухудшилось настолько, что там введено внешнее управление. В случае закрытия угольных компаний в районе без работы останется почти тысяча человек. Это вызовет серьезную социальную напряженность.
По информации министерства экономразвития, на Сахалине значительные запасы угля. Его добычей занимается 10 предприятий (1 шахта и 9 угольных разрезов). Из них только половина завершила 2015 год без убытков. Было добыто 5,483 млн. т. угля, что больше показателей предыдущего года на 20,7%. Около половины добытого поставляется за пределы области, в основном на экспорт.
Наибольший объем добычи угля приходится на предприятия Углегорского (79%) и Невельского (14,7%) районов.
При обсуждении проблемы депутат Юрий Выголов предложил заслушать информацию курирующего министерства об использовании денег, выделенных ранее из областного бюджета на поддержание угольных предприятий. Депутат Николай Долгих напомнил и о других суммах, выделенных на эту отрасль в рамках госпрограмм.
Александр Болотников предложил заслушать представителей минэкономразвития: их концепцию развития региональной угольной отрасли в целом и конкретно по всем действующим 10 предприятиям.
Все эти предложения и легли в основу решения рабочей группы.