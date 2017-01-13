Область в очередной раз будет спасать сахалинских угольщиков от банкротства

Депутаты областной думы создали рабочую группу по разработке мер помощи угольщикам Углегорского района, сообщается на сайте облдумы. В группу вошли представители ряда министерств.

Депутат Александр Болотников напомнил, что в конце прошлого года в областную Думу обратились представители предприятий "Углегорскуголь" и "Сахалинуголь-6" (шахта "Ударновская"). Первое предприятие работает стабильно, но там заканчиваются запасы угля. Что касается ООО "Сахалинуголь-6", то в него из областного бюджета был вложен почти 1 млрд. рублей. Но финансовое состояние предприятия ухудшилось настолько, что там введено внешнее управление. В случае закрытия угольных компаний в районе без работы останется почти тысяча человек. Это вызовет серьезную социальную напряженность.

По информации министерства экономразвития, на Сахалине значительные запасы угля. Его добычей занимается 10 предприятий (1 шахта и 9 угольных разрезов). Из них только половина завершила 2015 год без убытков. Было добыто 5,483 млн. т. угля, что больше показателей предыдущего года на 20,7%. Около половины добытого поставляется за пределы области, в основном на экспорт.

Наибольший объем добычи угля приходится на предприятия Углегорского (79%) и Невельского (14,7%) районов.

При обсуждении проблемы депутат Юрий Выголов предложил заслушать информацию курирующего министерства об использовании денег, выделенных ранее из областного бюджета на поддержание угольных предприятий. Депутат Николай Долгих напомнил и о других суммах, выделенных на эту отрасль в рамках госпрограмм.

Александр Болотников предложил заслушать представителей минэкономразвития: их концепцию развития региональной угольной отрасли в целом и конкретно по всем действующим 10 предприятиям.

Все эти предложения и легли в основу решения рабочей группы.