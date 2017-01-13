Установить на остановках Южно-Сахалинска электронные табло предлагают городские депутаты

Они предоставят пассажирам возможность в режиме реального времени получать информацию о прибытии необходимого автобуса

18 января в Городской думе Южно-Сахалинска состоялись очередные заседания постоянных комитетов: по экономике и бюджету, по городскому хозяйству.

На заседании постоянного Комитета по экономике и бюджету первым был рассмотрен вопрос о внесении изменений в бюджет городского округа на 2017 год. Доходы предлагается увеличить на 370 миллионов 678 тысяч рублей за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и доходов, полученных от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

18 января депутаты рассмотрели передачу во временное безвозмездное пользование имущества территориально-соседской общине коренных малочисленных народов Севера «Тайгнанд». А Сахалинской региональной организации «Всероссийского общества инвалидов» необходимо помещение – депутаты одобрили его передачу при условии погашения задолженности по налогам. Напомним, именно на заседаниях постоянного Комитета по экономике и бюджету рассматриваются вопросы определения порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, которые находятся в исключительной компетенции Городской думы.

Вопрос о внесении изменений в Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» касался установки 45 электронно-информационных табло на остановочных пунктах областного центра. Они предоставят пассажирам возможность в режиме реального времени получать информацию о прибытии необходимого автобуса. Депутаты поддержали проект решения, но, пользуясь случаем, стали интересоваться другими вопросами, связанными с организацией пассажирских перевозок в городе. В частности, Николай Артеменко и Сергей Шаров обратили внимание начальника Управления транспорта администрации города Сергея Цыбулина на скопления автобусов по улице Авиационной. По словам депутатов, между рейсами водители даже спят там в своих кабинах. Возникшие вопросы решено обсудить дополнительно вне комитета – на отдельном заседании с привлечением специалистов и депутатов.

Контрольно-счетная палата представила отчет о результатах проверки Департамента городского хозяйства, МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства». Также на заседании комитета депутаты ознакомились с информацией по контрольным мероприятиям КСП – и.о. председателя Контрольно-счетной палаты Вероника Гульдина озвучила, что по итогам прошлогодней проверки Управлению культуры администрации Южно-Сахалинска было направлено представление, выявленные нарушения уже устранены.

На заседании постоянного Комитета по городскому хозяйству основная часть вопросов касалась внесения изменений в Правила землепользования и застройки. Некоторые из них рассматриваются повторно - на этот раз разработчики предоставили фотографии участков, по которым у депутатов на предыдущих заседаниях возникли вопросы. Главный принцип Городской думы при внесении изменений - не уменьшать улично-дорожную сеть, поэтому не все вопросы получили положительную рекомендацию комитета. Один из проектов решений предполагал ограничение свободного доступа граждан к реке, что является нарушением федерального законодательства, поэтому данный вопрос решено перенести на следующее заседание с целью доработки.

Проект решения о внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа касался организации уборочных работ на территории улично-дорожной сети. Вопрос оказался очень объемным, поэтому решено создать рабочую группу.

Рассмотренные на комитетах вопросы (за исключением перенесенных на следующие заседания) будут рассмотрены на очередном 36-м заседании Городской думы, которое состоится 25 января.

Источник: Городская дума Южно-Сахалинска