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Установить на остановках Южно-Сахалинска электронные табло предлагают городские депутаты

Установить на остановках Южно-Сахалинска электронные табло предлагают городские депутаты

Они предоставят пассажирам возможность в режиме реального времени получать информацию о прибытии необходимого автобуса

18 января в Городской думе  Южно-Сахалинска состоялись очередные заседания постоянных комитетов: по экономике и бюджету, по городскому хозяйству.

На заседании постоянного Комитета по экономике и бюджету первым был рассмотрен вопрос о внесении изменений в бюджет городского округа на 2017 год. Доходы предлагается увеличить на 370 миллионов 678 тысяч рублей за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и  доходов, полученных от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

18 января депутаты рассмотрели передачу во временное безвозмездное пользование имущества территориально-соседской общине коренных малочисленных народов Севера «Тайгнанд». А Сахалинской региональной организации «Всероссийского общества инвалидов» необходимо помещение – депутаты одобрили его передачу при условии погашения задолженности по налогам. Напомним, именно на заседаниях постоянного Комитета по экономике и бюджету рассматриваются вопросы определения порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, которые находятся в исключительной компетенции Городской думы.

Вопрос о внесении изменений в Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» касался установки 45 электронно-информационных табло на остановочных пунктах областного центра.  Они предоставят пассажирам возможность в режиме реального времени получать информацию о прибытии необходимого автобуса. Депутаты поддержали проект решения, но, пользуясь случаем, стали интересоваться другими вопросами, связанными с организацией пассажирских перевозок в городе. В частности, Николай Артеменко и Сергей Шаров обратили внимание начальника Управления транспорта администрации города Сергея Цыбулина на скопления автобусов по улице Авиационной. По словам депутатов, между рейсами водители даже спят там в своих кабинах. Возникшие вопросы решено обсудить дополнительно вне комитета – на отдельном заседании с привлечением специалистов и депутатов.

Контрольно-счетная палата представила отчет о результатах проверки Департамента городского хозяйства, МКУ  «Управление мониторинга городского хозяйства». Также на заседании комитета депутаты ознакомились с информацией по контрольным мероприятиям КСП – и.о. председателя Контрольно-счетной палаты Вероника Гульдина озвучила, что по итогам прошлогодней проверки Управлению культуры администрации Южно-Сахалинска было направлено представление, выявленные нарушения уже устранены.

На заседании постоянного Комитета по городскому хозяйству основная часть вопросов касалась внесения изменений в Правила землепользования и застройки. Некоторые из них рассматриваются повторно - на этот раз разработчики предоставили фотографии участков, по которым у депутатов на предыдущих заседаниях возникли вопросы.  Главный принцип Городской думы при внесении изменений  - не уменьшать улично-дорожную сеть, поэтому не все вопросы получили положительную рекомендацию комитета. Один из проектов решений предполагал ограничение свободного доступа граждан к реке, что является нарушением федерального законодательства, поэтому данный вопрос решено перенести на следующее заседание с целью доработки.

Проект решения о внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа касался организации уборочных работ на территории улично-дорожной сети.  Вопрос оказался очень объемным, поэтому решено создать рабочую группу.

Рассмотренные на комитетах вопросы (за исключением перенесенных на следующие заседания) будут рассмотрены на очередном 36-м заседании Городской думы, которое состоится 25 января. 

Источник: Городская дума Южно-Сахалинска

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:21 +2
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Комментарии
Online
BENIS Online
Написано сегодня, в 13:38
А портал в Азерот они установить не хотят, используя череп Гул Дана и книгу Медива.
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+1
Bokassa
Написано сегодня, в 13:43
BENIS, 2 Стакана даларанского марочного красного этому ЛиРою
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0
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VLадимир Online
Написано сегодня, в 14:10
А за чей счёт всё это будет устанавливаться и будет ли работать?
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+1
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 15:33
VLадимир, Представляешь!!! Оказывается депутаты Сахалинской думы решили сброситься и купить эти табло!
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+1
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 16:05
sasch, да ты шо? Они не заболемши?
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0
dfhtkf
Написано сегодня, в 14:41
Не вижу смысла в этих табло, с нашими пробками в часы пик, просто не возможно выдерживать расписание, а примерное время народ и так знает. Так что просто по пилите бабло и успокойтесь.
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0
MrFreeman
Написано сегодня, в 15:07
Пусть не присваивают себе плоды трудов чужих. Инициатива установить электронные табло звучала на встрече с С.А. Надсадиным в 2015 году, в декабре. Об этом говорил и нынешний чиновник отвечающий за городской транспорт.
Депутаты Гордуры в ту пору отмывали руки от откатов в предвыборный фонд, им не каких-то там электронных табло было.
Хватит прикрывать безделие, выдавая чужие идеи и мысли за свои.
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0
Online
Сергей Михалев Online
Написано сегодня, в 15:21
ну и рожи ))) простите, лица
особенно товариСЧ по центру ..
так совредоточенно смотреть в словосочетание "электронное табло" это надо суметь
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