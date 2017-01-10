Молодые сахалинские фигуристы определят лучших

Соревнования пройдут на льду «Кристалла» в субботу

Более 60 молодых сахалинских фигуристов определят сильнейших на первенстве области по фигурному катанию во дворце спорта «Кристалл», сообщает пресс-служба ледового комплекса.

Соревноваться спортсменам предстоит в течение двух дней, 21 и 22 января. Фигуристы в возрасте от 10 до 15 лет будут состязаться в выполнении акселей, тулупов и прыжковых каскадов в нескольких спортивных разрядах.

В начале этого года под сводами «Кристалла» лучших определили среди юных фигуристов, областное первенство станет определяющим для опытных спортсменов. Так, фигуристам предстоит выполнить нормативы первого юношеского, второго и первого спортивного разрядов.

Как отмечают в региональной федерации фигурного катания, по результатам областного первенства определятся спортсмены, которые отправятся в феврале на зональные соревнования первенства России среди девушек и юношей (младший возраст) в Омск.

Организатором соревнований выступает Федерация фигурного катания на коньках Сахалинской области.

Открытие соревнований запланировано 21 января в «Кристалле» на 13:00. Церемония награждения пройдет 22 января в 11:30 часов. Зрителей приглашают поддержать юных фигуристов. Вход свободный.