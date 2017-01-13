На Сахалине окончательно отменили выборы мэров

Сегодня, 19 января в Сахалинской областной думе во втором, окончательном чтении принят закон отменяющий всеобщие выборы мэров, сообщает пресс-служба областной думы.

Инициатива об отмене выборов была озвучена осенью 2016 года на Гражданском форуме.

Затем документ обсуждали в облдуме и хотя большинством голосов в первом чтении его приняли, дискуссия была серьезной. Вот и сейчас члены фракции КПРФ высказались против нововведения, так как население, по их мнению, лишается права голосовать.

Другая часть депутатов, в качестве отрицательных примеров приводила деятельность некоторых избранных населением сахалинских мэров.

Владимир Воронцов, отметив чувствительность вопроса, сказал, что законопроект долго обсуждался со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с депутатами местных собраний, мэрами, общественниками, и всеми был одобрен. В течение последних 10 лет в области применялись различные варианты формирования органов местного самоуправления. Предлагаемый способ избрания прописан в федеральном законе о местном самоуправлении, и показал свою эффективность в других регионах.

Александр Болотников подчеркнул, что предлагаемая модель избрания мэров будет использована у нас впервые. Посмотрим, как она будет работать. Кроме того, теперь у мэра, который одновременно станет и главой муниципального образования, будет другой, нежели сейчас, статус.

Большинством голосов законопроект был принят во втором, окончательном чтении.