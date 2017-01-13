Южносахалинцев приглашают на фестиваль японского кино
Вход на показы бесплатный
Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске при поддержке министерства культуры и архивного дела островного региона организует проведение с 27 по 29 января «Фестиваля японского кино».
Вход на показы будет осуществляться по бесплатным билетам, которые можно получить заранее в ККЗ «Октябрь». При этом основная часть билетов будет выдаваться за день до начала показа, а оставшаяся – в день сеанса.
Расписание показа фильмов:
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27 января (пятница)
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18:00-
18:15-
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Открытие фестиваля
"История прибытия в Токио" (109 мин.) (12+)
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28 января (суббота)
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09:30-
19:20-
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"Кошмар-чан: кино" (119 мин.) (12+)
"Танец лепестков" (90 мин.) (12+)
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29 января (воскресенье)
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10:00-
19:20-
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"Мораторий Тамако" (78 мин.) (12+)
"История прибытия в Токио" (109 мин.) (12+)
Источник: пресс-служба генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске