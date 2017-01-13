Южносахалинцев приглашают на фестиваль японского кино

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Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске при поддержке министерства культуры и архивного дела островного региона организует проведение с 27 по 29 января «Фестиваля японского кино».

Вход на показы будет осуществляться по бесплатным билетам, которые можно получить заранее в ККЗ «Октябрь». При этом основная часть билетов будет выдаваться за день до начала показа, а оставшаяся – в день сеанса.

Расписание показа фильмов:

27 января (пятница) 18:00- 18:15- Открытие фестиваля "История прибытия в Токио" (109 мин.) (12+) 28 января (суббота) 09:30- 19:20- "Кошмар-чан: кино" (119 мин.) (12+) "Танец лепестков" (90 мин.) (12+) 29 января (воскресенье) 10:00- 19:20- "Мораторий Тамако" (78 мин.) (12+) "История прибытия в Токио" (109 мин.) (12+)

Источник: пресс-служба генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске