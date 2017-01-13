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Южносахалинцев приглашают на фестиваль японского кино
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Южносахалинцев приглашают на фестиваль японского кино

Вход на показы бесплатный

Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске при поддержке министерства культуры и архивного дела островного региона организует проведение с 27 по 29 января «Фестиваля японского кино». 

Вход на показы будет осуществляться по бесплатным билетам, которые можно получить заранее в ККЗ «Октябрь». При этом основная часть билетов будет выдаваться за день до начала показа, а оставшаяся – в день сеанса.

 

Расписание показа фильмов:

27 января (пятница)

18:00-

18:15-

Открытие фестиваля

"История прибытия в Токио" (109 мин.) (12+)

28 января (суббота)

09:30-

19:20-

"Кошмар-чан: кино" (119 мин.) (12+)

"Танец лепестков" (90 мин.) (12+)

29 января (воскресенье)

10:00-

19:20-

"Мораторий Тамако" (78 мин.) (12+)

"История прибытия в Токио" (109 мин.) (12+)

Источник: пресс-служба генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:28 0
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