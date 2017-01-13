Деньги и травматический пистолет украл сахалинец в гостях у собутыльника

9 января в отдел МВД России по Невельскому городскому округу с заявлением о краже обратился житель Горнозаводска. Мужчина рассказал, что принимал в гостях своего 32-летнего знакомого, который приехал в портовый город на новогодние праздники. Накануне вечером приятели распивали спиртные напитки, после чего заявитель отправился спать. Утром же хозяин квартиры обнаружил, что его друг ушел не попрощавшись. Но вместе с ним из квартиры пропали шесть тысяч рублей и травматический пистолет ПМ-49.

Проведя ряд оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники полиции установили, что подозреваемый гражданин уехал из Горнозаводска в Невельск, и задержали его для дальнейшего разбирательства. Похищенное оружие правоохранители обнаружили и изъяли в квартире, где находился злоумышленник.

Мужчина дал признательные показания и сообщил, что деньги потратил на личные нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.