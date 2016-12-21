Визовый режим между Россией и Японией будет упрощен с 1 января 2017 года

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Одно из нововведений - теперь россиянам для получения визы не потребуется приглашение с японской стороны

Визовый режим для граждан РФ и Японии упрощается на взаимной основе с 1 января 2017 года, сообщило российское министерство иностранных дел. Такое решение было принято в рамках состоявшейся 15-16 декабря этого года российско-японской встречи на высшем уровне.

Во-первых, для россиян отменяется требование об обязательном наличии гаранта приема в Японии при самостоятельной организации поездки. Во-вторых, срок действия многократных виз для краткосрочных поездок в Японию для граждан России будет увеличен до пяти лет. Кроме того, будут оформляться многократные - сроком до трех лет - и краткосрочные визы с непрерывным пребыванием до 30 дней, в том числе и для поездок с туристическими целями, сообщает информационное агентство "Znak".

По многократным туристическим визам граждане Японии смогут находиться на территории РФ непрерывно в течение не более 30 дней, суммарно в течение не более 90 дней; по многократным частным, деловым и гуманитарным визам - непрерывно не более 90 дней, суммарно не более 90 дней из каждого периода в 180 дней.

«Полагаем, что указанные взаимные меры позволят упростить контакты между гражданами России и Японии и будут способствовать наращиванию взаимовыгодного сотрудничества в экономической и культурно-гуманитарной сферах», - говорится в комментарии МИД.

В дипведомстве также подчеркнули, что Россия готова к возобновлению совместной работы по дальнейшей либерализации визового режима, вплоть до отмены визовых требований при взаимных поездках граждан двух стран.