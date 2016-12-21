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Визовый режим между Россией и Японией будет упрощен с 1 января 2017 года
27R.Ru

Визовый режим между Россией и Японией будет упрощен с 1 января 2017 года

Одно из нововведений - теперь россиянам для получения визы не потребуется приглашение с японской стороны

Визовый режим для граждан РФ и Японии упрощается на взаимной основе с 1 января 2017 года, сообщило российское министерство иностранных дел. Такое решение было принято в рамках состоявшейся 15-16 декабря этого года российско-японской встречи на высшем уровне. 

Во-первых, для россиян отменяется требование об обязательном наличии гаранта приема в Японии при самостоятельной организации поездки. Во-вторых, срок действия многократных виз для краткосрочных поездок в Японию для граждан России будет увеличен до пяти лет. Кроме того, будут оформляться многократные - сроком до трех лет - и краткосрочные визы с непрерывным пребыванием до 30 дней, в том числе и для поездок с туристическими целями, сообщает информационное агентство "Znak".

По многократным туристическим визам граждане Японии смогут находиться на территории РФ непрерывно в течение не более 30 дней, суммарно в течение не более 90 дней; по многократным частным, деловым и гуманитарным визам - непрерывно не более 90 дней, суммарно не более 90 дней из каждого периода в 180 дней.

«Полагаем, что указанные взаимные меры позволят упростить контакты между гражданами России и Японии и будут способствовать наращиванию взаимовыгодного сотрудничества в экономической и культурно-гуманитарной сферах», - говорится в комментарии МИД.

В дипведомстве также подчеркнули, что Россия готова к возобновлению совместной работы по дальнейшей либерализации визового режима, вплоть до отмены визовых требований при взаимных поездках граждан двух стран.

 

сегодня, в 08:44 +1
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Комментарии
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 09:21
Это хорошая новость
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+2
NNS41148
Написано сегодня, в 09:30
ostrovsakhalin, близкий сосед роднее дальнего родственника?
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0
Berta
Написано сегодня, в 10:29
Спасибо. Хорошо.
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0
alyauzhko
Написано сегодня, в 10:41
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением ---- vkk.me/minzdrav
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−1
vladsakh
Написано сегодня, в 11:36
Посредники в получени виз отсеялись автоматом.
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0
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 11:51
vladsakh, всегда найдутся те, кто заплатить деньги за заполнение анкеты)))
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 13:26
ostrovsakhalin, Я разве против, у богатых свои причуды. Меня не затруднит самому бланки заполнить и сдать.
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