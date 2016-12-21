Бывшему начальнику УФМС в Красногорске грозит до четырех лет тюрьмы

Oren1.ru

Прокурором Томари утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего инспектора, а, в последующем, исполняющей обязанности начальника ТП УФМС России по Сахалинской области в Томаринском районе. Она обвиняется в совершении шести эпизодах злоупотребления должностными полномочиями.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки, направленные в следственный орган для уголовного преследования.



Установлено, что обвиняемая, с января 2015 года по февраль 2016 года, являясь инспектором, а в последующем исполняя обязанности начальника ТП УФМС России по Сахалинской области в Томаринском районе в селе Красногорск, фиктивно поставила на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан, таким образом, легализовав их нахождение на территории Российской Федерации.

Она же, в ноябре 2015 года, достоверно зная об отсутствии у иностранной гражданки, подавшей заявление о выдаче патента, справки об отсутствии заболевания наркоманией и сертификата об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), оформила патент путем внесения заведомо ложных сведений о наличии указанных документов в информационную систему ФМС России.



По результатам изучения материалов уголовного дела, собранные органом следствия доказательства признаны достаточными и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Санкция ст. 285 УК РФ предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 4 лет.