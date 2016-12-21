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Бывшему начальнику УФМС в Красногорске грозит до четырех лет тюрьмы
Oren1.ru

Бывшему начальнику УФМС в Красногорске грозит до четырех лет тюрьмы

Женщина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями

Прокурором Томари утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего инспектора, а, в последующем, исполняющей обязанности начальника ТП УФМС России по Сахалинской области в Томаринском районе. Она обвиняется в совершении шести эпизодах злоупотребления должностными полномочиями.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки, направленные в следственный орган для уголовного преследования. 

Установлено, что обвиняемая, с января 2015 года по февраль 2016 года, являясь инспектором, а в последующем исполняя обязанности начальника ТП УФМС России по Сахалинской области в Томаринском районе в селе Красногорск, фиктивно поставила на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан, таким образом, легализовав их нахождение на территории Российской Федерации.

Она же, в ноябре 2015 года, достоверно зная об отсутствии у иностранной гражданки, подавшей заявление о выдаче патента, справки об отсутствии заболевания наркоманией и сертификата об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), оформила патент путем внесения заведомо ложных сведений о наличии указанных документов в информационную систему ФМС России. 

По результатам изучения материалов уголовного дела, собранные органом следствия доказательства признаны достаточными и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Санкция ст. 285 УК РФ предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:09 +3
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Сахалинская областьТомариКрасногорск
Прочее
УФМСзлоупотребление полномочиями
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Комментарии
PATRO
Написано сегодня, в 09:22
Расстрелять за измену Родине...
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+5
vladsakh
Написано сегодня, в 10:05
Грозит и будет разные вещи. Если бы знала что реальный срок будет, думала бы. А так условку получит, и будет на свободе с чистой совестью.
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